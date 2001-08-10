Островные спортсмены поучаствуют в дальневосточном этапе чемпионата «КЭС-Баскет»
С 12 по 16 марта во Владивостоке пройдет финал дальневосточного этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Победители соревнований представят наш федеральный округ в суперфинале всероссийского этапа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В спортивном комплексе «Олимпиец» выступят по восемь команд юношей и девушек. Островной регион во Владивостоке представят «Синегорье» (СОШ № 18, с. Синегорск, юноши) и «Сахалиночка 22» (СОШ № 22, Южно-Сахалинск, девушки).
Накануне стали известны составы подгрупп на предварительном этапе. «Синегорье» попало в подгруппу «А». Его соперниками будут «Магадан 13» (гимназия № 13, Магадан), Black Sharks (гимназия № 7, Арсеньев), «Пионерский» (Пионерская СОШ, Камчатский край).
Отметим, что баскетболисты из Арсеньева уже трижды участвовали во всероссийском Суперфинале.
«Сахалиночка 22» также сыграет в группе «А». Вместе с ней: «Юность» (СОШ, п. Омсукчан, Магаданская область), «Гейзер» (Елизовская СОШ №1, Камчатский край), «Мяч в игре» (СОШ № 80 Хабаровск).
Организаторы подготовили для участников и зрителей обширную развлекательную программу. Болельщиков ждут выступление шоу-группы Playmakers, традиционный матч знаменитостей, конкурсы и отличный баскетбол!
Для юных баскетболистов запланирован мастер-класс с участием Олимпийских чемпионов Ивана Едешко (Мюнхен-1972) и Светланы Антиповой (Барселона-1992). Он пройдет в «Олимпийце» 15 марта в 19:00.
Финал турнира девушек состоится 16 марта в 16:00, а решающий матч юношей в этот же день в 18:00.
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