В Красноярске продолжается этап Кубка России по горнолыжному спорту

В Красноярске продолжается этап Кубка России «Мемориал В. Цимика» по горнолыжному спорту. 6 марта в фанпарке «Бобровый лог» состоялась гонка в мужском слаломе. В ней стартовали 67 спортсменов, а финишировать смогли только 15 из них, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Победителем стал член национальной сборной команды России Евгений Пясик (Москва). Серебряный призер соревнований - член юниорской сборной команды России Александр Воронов из Южно-Сахалинска. По сумме двух попыток он проиграл победителю 1,95 секунды.

В ТОП-5 пробился еще один островной горнолыжник. Пятую строчку итогового протокола занял Леонид Трясов.