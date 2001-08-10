В Красноярске продолжается этап Кубка России по горнолыжному спорту
В Красноярске продолжается этап Кубка России «Мемориал В. Цимика» по горнолыжному спорту. 6 марта в фанпарке «Бобровый лог» состоялась гонка в мужском слаломе. В ней стартовали 67 спортсменов, а финишировать смогли только 15 из них, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Победителем стал член национальной сборной команды России Евгений Пясик (Москва). Серебряный призер соревнований - член юниорской сборной команды России Александр Воронов из Южно-Сахалинска. По сумме двух попыток он проиграл победителю 1,95 секунды.
В ТОП-5 пробился еще один островной горнолыжник. Пятую строчку итогового протокола занял Леонид Трясов.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:48 Сегодня Островные спортсмены поучаствуют в дальневосточном этапе чемпионата «КЭС-Баскет»
- 10:44 Сегодня Новую услугу «Реестр кадастровых инженеров» предложили сахалинцам
- 12:45 Сегодня Конкурс эссе и декоративных поделок проходит в Южно-Сахалинске
- 12:36 Сегодня На «Горном воздухе» пройдет конкурс для дам
- 12:23 28 Февраля В Южно-Сахалинске 2 марта ожидается сильная метель
09:48 1 Марта На Сахалине внедрили новейшие технологии в области онкологии
15:13 2 Марта Российских спортсменов благословили на Сахалине
- 17:25 1 Марта Южносахалинцы обсудили судьбу Рогатки
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 16:42 21 Февраля Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Выбор редакции
- 13:32 Сегодня Юные инспекторы движения поучаствовали в профилактической акции
- 12:38 Сегодня В честь 8 Марта южносахалинкам подарили концерт
- 13:59 Вчера Судебный пристав стал призером XIX международного Сахалинского лыжного марафона
- 11:16 Вчера Сахалинский гимнаст завоевал золото на Дальневосточных соревнованиях
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?