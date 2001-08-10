Звезды фестиваля «Утро Родины» присоединились к благотворительной акции «Забег добра» в Холмске

Четвертый благотворительный «Забег добра» состоялся в Холмске 11 марта. На этот раз участники акции, среди которых были и взрослые, и дети, собирали средства для воспитанников социально-реабилитационного отделения центра «Чайка». Об этом ТИА «Острова» рассказал пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Перед началом забега каждый участник делал посильный благотворительный взнос и взамен получал стартовый номер. К забегу присоединились представители регионального правительства и органов местного самоуправления. В четвертый раз в этой благотворительной акции участвовал губернатор Олег Кожемяко.

– Рад приветствовать всех неравнодушных людей, пришедших на «Забег добра», чтобы поддержать ребят из реабилитационного центра «Чайка». Собранные средства пойдут на игрушки для детей, а, как известно, именно они являются главным достоянием нашей страны. Мы делаем все для развития спорта и для того, чтобы наши социальные учреждения ни в чем не нуждались. Тем не менее, ваша помощь бесценна. Люди, которые здесь сегодня собрались, – это те, кто искренне любят свою землю, страну. Вместе с вами мы – единая команда. Спасибо общественной организации «Крылья Сахалина», благодаря которой эта замечательная акция проходит уже в четвертый раз. Хороших вам стартов и финишей. Пусть победит доброта, – отметил глава региона.

На старт по традиции вышли и те, в честь кого проводится забег, – воспитанники «Чайки». Они же провели для остальных лыжников музыкальную разминку.

Приехали на «Забег добра» и звездные гости фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины», который проходит на Сахалине с 8 марта, – Любава Грешнова, Михаил Пшеничный, Борис Каморзин и Юрий Кузнецов. Они тоже сделали благотворительные взносы и вместе с другими болельщиками ждали лыжников на финише.

Первым среди мужчин финишировал министр лесного и охотничьего хозяйства Владимир Корнев. В числе первых дистанцию преодолели Олег Кожемяко, заместитель председателя правительства Антон Зайцев, мэр Анивского района Артем Лазарев.

Победителями «Забега добра» в других номинациях стали Сергей Че, Ольга Тодорчук и Екатерина Болотова.

Кроме собранных во время акции средств, воспитанники «Чайки» получили от министерства спорта и молодежной политики сертификат на 30 тысяч рублей на спортивный инвентарь, а также подарок от сахалинки по имени Алиса – настольный хоккей.