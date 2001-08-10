Сахалинские борцызавоевали три медали первенства ДФО в Хабаровске

В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе. На ковер спорткомплекса «Галактика» вышли свыше 100 спортсменов не старше 16 лет из Приморского и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Еврейской Автономной, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Чукотского Автономного округа.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области, победители и призеры были определены в 15 весовых категориях, а борцы, занявшие первое место, получали право выступить на первенстве России. Островные «греко-римляне» на этих стартах завоевали три медали.

- В весовой категории до 35 кг второе место занял Дмитрий Мачковский. Его земляк Герман Дриевский стал обладателем бронзовой награды в категории до 85 кг. На третью ступень пьедестала почета поднялся и Тимофей Марцынкевич из Ноглик, боровшийся в весе до 44 кг, - рассказал тренер сборной команды Сахалинской области Олег Накагава.

Добавим, что призеров первенства ДФО подготовили тренеры Ци Ин Бок, Александр Огарков, Евгений Иванов и Сергей Юферов.