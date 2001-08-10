Полуфинал АХЛ стартовал в Южно-Сахалинске

Полуфинальные игры АХЛ стартовали в Южно-Сахалинске. Предшествовали возобновлению борьбы за Кубок Азиатской лиги два месяца паузы, за которые болельщики, да и сами игроки, успели соскучиться по атмосфере матчей АХЛ. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ПСК «Сахалин».



Соперники островитян по ½ плей-офф определились буквально за три дня до старта игр в Южно-Сахалинске. Ими стали «Одзи Иглз». Команда из Томакомаи одержала победу над соотечественниками «Никко Айс Бакс» и завоевала путевку в следующую стадию розыгрыша Кубка.

Перед началом первого матча состоялось награждение лучших игроков регулярного чемпионата. В топ-лист вошли два игрока «Сахалина». Награды Алексею Еремину (самому полезному игроку лиги) и Роману Алексееву (лучшему защитнику лиги) вручил министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков.



Первая игра стала настоящим подарком для болельщиков. Встреча завершилась полной капитуляцией японской команды. В ворота «Одзи Иглз» влетело шесть безответных шайб. Начал разгром Денис Ковалев, игрок «Адмирала» за несколько дней до старта плей-офф присоединился к островной команде. Нападающий приехал в компании двух одноклубников форварда Ильи Иванова, уже выступавшего за «Сахалин», и защитника Григория Ващенко.

Дублями в матче отметились Тимофей Шишканов и Алексей Ткачук. Порадовал публику исполнением Кирилл Старцев, в одно касание завершив передачу Алексея Еремина.



«Это первая игра после достаточно большого перерыва. У нас очень хороший настрой. Игроки четко с самого начала выполняли установку. Очень грамотно играли в обороне, атаке и контратаке. Были, конечно, шероховатости, но смогли выдержать давление соперника, особенно Велью, которого в дальнейшем удалили за грубейшее нарушение. Много защищали своего вратаря, потому что соперники некорректными способами пытался вывести его из строя. Достаточно много забили голов, это очень приятно» - рассказал после матче главный тренер хоккейной команды «Сахалин» Михаил Комаров



Во второй встрече полуфиналистов тоже был зафиксирован «сухарь», но на этот раз отстоять на ноль удалось японскому голкиперу Юте Нарисава. Он отразил 22 броска, но говорить о «заколдованности» ворот не стоит, отметил наставник команды Михаил Комарова:



- Хотели видимо выиграть на мастерстве. Чтобы побеждать нужно бросать по воротам, двигаться, применять силовые приемы. Шайба после бросков должна идти в ворота, а мы бросали гораздо меньше, чем соперник.



Открыли счет «орлы» на 23 минуте Обара с острого угла попал в шлем Стельмаху и шайба волей случая срикошетила в сетку. После был провал «Сахалина» в обороне и удачный выход японцев один в ноль. Увеличили преимущество «Одзи Иглз» на старте третьего периода броском с дальнего пятака. Итог 0:3 .



«Команда сражалась в течении сезона и в первой игре полуфинала. Мы решили, что будем стоять до последнего ради фанатов и нашего травмированного игрока Хагу. Вчера был матч, в котором команда «Сахалин» показала свою силу, ну а сегодня мы показали на что способны. С первой минуты каждый игрок точно выполнял поставленные перед ними задачи, и нам удалось удержать этот настрой до самой последней секунды третьего периода. Безусловно, мы хотим продолжать в том же духе» - рассказал главный тренер хоккейной команды «Одзи Иглз» Кунихико Сакураи.



Команды на данном этапе одержали по одной победе, это значит, что полуфинальная серия уедет в Японию, а вот кто отправится в страну восходящего солнца в качестве лидеров мы узнаем сегодня. Третья игра полуфинала состоится 12 марта в 19:00 в ДС «Кристалл».