Константин Сек выиграл блиц-турнир по шахматам, посвященный 8 марта
В Южно-Сахалинске прошел блиц-турнир, посвященный Международному женскому дню. Скорость шахматного мышления продемонстрировали 25 участников из островной столицы, Корсакова и Холмска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
Шахматный блиц – это фейерверк эмоций и калейдоскоп трагикомедий. За ограниченное количество времени шахматист должен не только сделать максимум сильных ходов, но и постараться не уронить «флаг» на часах.
Ему противостоит не только соперник на другой стороне доски, но и неумолимо тикающие часы. Для кого-то они становятся злым гением. Судьбу множества блиц-партий решает не материальный перевес, а преимущество в несколько секунд. Считанные мгновения разделяют триумф и фиаско.
Тем и хороши блиц-баталии, что за 5-10 минут шахматист переживает целую гамму чувств. И не успеет он перевести дух, как следующий его соперник вновь бросает вперед пешки и фигуры.
Лучше всех свои пешки и фигуры бросал в бой Константин Сек. Набрав 9,5 очков из 11 возможных, он занял первое место. Победитель проиграл Дмитрию Ден и сыграл вничью с Виталием И.
- Три шахматиста набрали по 8,5 очков. Это Дмитрий Ден, Артем Российченко и Альберт Лим. Дополнительные показатели вывели на второе место Дмитрия Ден. А вот у Артема и Альберта все коэффициенты оказались равными. Это очень редкий случай в шахматной практике! Они разделили третье-четвертое место, - рассказала инструктор ГШК «Каисса» Людмила Маринина.
По 6,5 очков в активе Виталия И, Михаила Засухина и Виктора Полякова. Именно в таком порядке они заняли места в турнирной таблице. Лучший результат среди женщин показала Татьяна Маринина, занявшая девятое место с шестью очками.
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