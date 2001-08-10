Открытое первенство Сахалинской области по спортивной гимнастике прошло в Южно-Сахалинске
Более 80 юных сахалинцев вышли на помост спортивного зала дома детского (юношеского) творчества, чтобы определить победителей соревнований. Они продемонстрировали свои умения в упражнениях на кольцах, брусьях, в опорном прыжке, на перекладине, коне и вольных упражнениях. Участниками ежегодных соревнований стали гимнасты из Южно-Сахалинска, Корсакова и Приморья. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
- Очень важным событием для нас стало то, что сегодня здесь присутствуют представители федерации спортивной гимнастики России, которые оценивают уровень подготовки сахалинских спортсменов, а также «просматривают» гимнастов 10-11 лет для дальнейших учебно-тренировочных сборов, - отметила президент сахалинской федерации спортивной гимнастики Ольга Сперанская.
- Есть у вас сильные гимнасты, но для дальнейшего их развития нужно чтобы дети чаще выезжали на учебно-тренировочные сборы за пределы Сахалина, чтобы получали больше практики и опыта – без этого невозможен профессиональный рост. Нужно улучшать материально-техническую базу, чтобы отвечать современным требованиям и соответствовать международному уровню, - отметил ведущий специалист федерации спортивной гимнастики России Игорь Казенков.
- Мы отметили нескольких ребят 2007 года рождения, которые имеют все шансы войти в состав резерва, и в будущем представлять островной регион на всероссийском и международном уровне, - добавил старший тренер резервной сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев.
Победителями и призерами соревнований среди юношей стали Арсений Лыков, Степан Труфанов, Александр Сперанский, Илья Федоркин, Михаил Михлик, Илья Васьков.
У девушек высшие награды соревнований завоевали Юлия Шкурко и Полина Павлович.
Московские специалисты пробудут на Сахалине до конца недели. За это время под их руководством в Южно-Сахалинске пройдет семинар для тренеров, а также учебно-тренировочные сборы, в которых примут участие как островные спортсмены, так и гимнасты из Владивостока.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:01 6 Марта Два новых дома заселили в Холмске
- 11:01 6 Марта Южносахалинцы могут получить электронную подпись Росреестра
13:59 6 Марта Судебный пристав стал призером XIX международного Сахалинского лыжного марафона
- 11:36 6 Марта Сахалинские судебные приставы в 2017 году взыскали больше 3 миллиардов рублей
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 16:42 21 Февраля Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?