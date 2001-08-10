Открытое первенство Сахалинской области по спортивной гимнастике прошло в Южно-Сахалинске

Более 80 юных сахалинцев вышли на помост спортивного зала дома детского (юношеского) творчества, чтобы определить победителей соревнований. Они продемонстрировали свои умения в упражнениях на кольцах, брусьях, в опорном прыжке, на перекладине, коне и вольных упражнениях. Участниками ежегодных соревнований стали гимнасты из Южно-Сахалинска, Корсакова и Приморья. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

- Очень важным событием для нас стало то, что сегодня здесь присутствуют представители федерации спортивной гимнастики России, которые оценивают уровень подготовки сахалинских спортсменов, а также «просматривают» гимнастов 10-11 лет для дальнейших учебно-тренировочных сборов, - отметила президент сахалинской федерации спортивной гимнастики Ольга Сперанская.

- Есть у вас сильные гимнасты, но для дальнейшего их развития нужно чтобы дети чаще выезжали на учебно-тренировочные сборы за пределы Сахалина, чтобы получали больше практики и опыта – без этого невозможен профессиональный рост. Нужно улучшать материально-техническую базу, чтобы отвечать современным требованиям и соответствовать международному уровню, - отметил ведущий специалист федерации спортивной гимнастики России Игорь Казенков.

- Мы отметили нескольких ребят 2007 года рождения, которые имеют все шансы войти в состав резерва, и в будущем представлять островной регион на всероссийском и международном уровне, - добавил старший тренер резервной сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев.

Победителями и призерами соревнований среди юношей стали Арсений Лыков, Степан Труфанов, Александр Сперанский, Илья Федоркин, Михаил Михлик, Илья Васьков.

У девушек высшие награды соревнований завоевали Юлия Шкурко и Полина Павлович.

Московские специалисты пробудут на Сахалине до конца недели. За это время под их руководством в Южно-Сахалинске пройдет семинар для тренеров, а также учебно-тренировочные сборы, в которых примут участие как островные спортсмены, так и гимнасты из Владивостока.