Участники фестиваля «Утро Родины» посетили горнолыжный комплекс
Участники фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины» свободное от конкурсной программы время посвящают знакомству с островными достопримечательностями. Многие из именитых гостей уже опробовали трассы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства области.
- Я сегодня в первый раз пыталась встать на лыжи, у меня не получилось. Может быть завтра я вернусь и снова попробую. Невероятный адреналин, трассы огромные, космические какие-то, – рассказала о впечатлениях актриса Любава Грешнова, её на горе можно было встретить в понедельник утром.
- Мне очень нравится. Воздух фантастический и красиво очень, пейзаж открывается сумасшедший, – поделился режиссёр Дмитрий Иосифов, в детстве исполнивший роль Буратино в культовом детском телефильме.
Вечером в воскресенье на «Горном воздухе» побывал и актер Евгений Миронов. О том, как развивается спортивно-туристический комплекс ему рассказал губернатор Олег Кожемяко. Народный артист России горными лыжами занимается 15 лет. На Сахалине он опробовал две трассы. Сначала прокатился по восточному склону, а чуть позднее протестировал юго-западный серпантин.
- За пять лет, что меня здесь не было, очень сильно всё изменилось. Открываются новые трассы, подъёмники. Есть освещение, это тоже очень важно. Можно покататься после работы. Мне рассказали, что у школьников здесь проходят уроки физкультуры – это здорово. Завидую, что у вас есть такое место, и люди, которые думают о будущем, – отметил Евгений Миронов.
На фестиваль «Утро Родины» Евгений приехал, чтобы представить публике свою работу в телесериале «Демон революции». А за роль князя Мышкина в сериале «Идиот» ему вручен почетный приз в виде официального символа форума - дальневосточного лотоса. Миронов сообщил, что в декабре этого года на Сахалине пройдет фестиваль «Территория», который является одним из крупнейших образовательных проектов в области исполнительского искусства в нашей стране.
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