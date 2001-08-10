Региональные соревнования по вольной борьбе прошли в Невельске

Невельск гостеприимно встретил борцов вольного стиля из восьми муниципальных образований Сахалинской области. С 2013 года компания «Горняк-1» совместно с отделом физической культуры и спорта проводила районные соревнования по вольной борьбе. В 2018 году это мероприятие получило статус регионального, и в минувшие выходные более 150 спортсменов области, юноши и мужчины, боролись за главную награду – Кубок компании «Горняк-1».

«Региональный статус соревнований дает больше возможностей для присвоения спортивных разрядов, а также подтверждения судейских категорий тренерскому коллективу. На сегодняшнее мероприятие по приглашению спонсора турнира также приехали именитые борцы, чтобы показать сахалинским спортсменам мастер-классы», - рассказал Арсен Магомедов, председатель Федерации спортивной борьбы Сахалинской области.

В приветственном слове участникам парада открытия мэр Невельского городского округа Алексея Шабельник подчеркнул, что это мероприятие пропагандирует популярный вид спорта и здоровый образ жизни в целом. Кроме того, глава района выразил уверенность, что Региональный турнир по вольной борьбе с каждым годом будет собирать все больше участников.

Турнир вызвал массовый интерес как у невельчан, так и у болельщиков из других районов области, которые специально приехали в Невельск, чтобы поддержать своих спортсменов.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов этого замечательного турнира и отметить, что все соперники сильные и достойны победы», - поделился своими впечатлениями участник соревнований из г. Южно-Сахалинска Артур Безиков.

Традиционно лидирующие позиции подготовки борцов на Сахалине занимают спортивные школы города Южно-Сахалинска, но в последнее время им «на пятки» наступают другие районы, так что удержать пальму первенства становится все сложнее.

Большинство борцов, как юных, так и взрослых, утверждают, что в спорте важен опыт. А его можно получить, в том числе, и на важных турнирных встречах, в которых участвуют сильнейшие спортсмены, демонстрирующие совершенное владение техникой. У большинства юных спортсменов, конечно, есть свои кумиры, на которых они хотели бы равняться. Познакомиться лично с борцами-профессионалами получили возможность и участники этого Регионального турнира. По приглашению президента группы компаний «Горняк» Аслана Тадтаева впервые на Сахалин приехали Ибрагим Алдатов - двукратный чемпион Мира, Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе и Ирбек Фарниев - чемпион Мира и Европы, четырехкратный чемпион России, четырехкратный победитель Гран-при памяти Ивана Ярыгина, обладатель Кубка Мира 2008г, старший тренер женской сборной России по вольной борьбе. Чемпионы приняли участие в открытии турнира, провели мастер-классы и автограф-сессию, а так же лично вручили награды призерам и победителям турнира.

В течение двух дней были разыграны 24 комплекта наград в разных возрастных и весовых категориях. Невельчане очень старались, защищая честь своего района. Но в финале основные взрослые соперники из областной школы вольной борьбы и самбо обошли наших всего на одну золотую медаль и стали обладателями переходящего кубка Регионального турнира по вольной борьбе компании «Горняк-1».

24 победителя турнира в личном зачете кроме золотых наград получили подарки от спонсора турнира. Отмечены специальными призами и вольники, сделавшие турнир особенно зрелищным и красивым.

«У нас получился отличный спортивный праздник, в рамках которого прошли схватки, встречи с чемпионами, мастер-классы. С помощью администрации района был организован досуг гостей – ребята из других районов посетили краеведческий музей, познакомились с историей Невельского района и побывали в кино. Надеемся, что в следующем году в этом турнире примут участие спортсмены и из других регионов», - подвел итог двух соревновательных дней генеральный директор ООО «Горняк-1» Алексей Цмоканич.

На переходящем Кубке в ближайшее время появится гравировка с названием команды-победительницы. Эта награда, по замыслу организаторов, с каждым годом будет становиться более ценной, поскольку «обрастет» историей турнира.