Южно-Сахалинск и Оха забрали всё золото областного первенства по лыжным гонкам

На лыжной базе ДЮСШ в Долинске определили сильнейших лыжников младших возрастных групп. Более 160 лыжников из Южно-Сахалинска, Охи, Макарова, Анивы, Ноглик, Александрова-Сахалинского, Корсакова, Долинска, Тымовского, Углезаводска, Томари и Смирных соревновались на коньковых и классических дистанциях от одного до пяти километров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В первый день на классической километровой гонке не было равным девочкам из Южно-Сахалинска 2006-2007 года рождения: выиграла Ярослава Улитина (время - 3:39 минут), второй пришла Варвара Белькова (4:01) и третьей - Маргарита Тонконог (4:12). На следующий день в коньковой трехкилометровой гонке Ярослава Улитина со временем 9:39 выиграла почти минуту у второго места, на котором разместились сразу две спортсменки Маргарита Тонконог и Варвара Белькова, показавшие одинаковые с точностью до десятых долей секунды время - 10:38,3.

Мальчики этой же возрастной группы бежали оба дня трехкилометровые дистанции и оба дня подиум остался неизменным: двукратным победителем первенства стал Максим Горшенин из Охи - классику он пробежал за 11:08, а конёк за 9:21. Иван Соседков из Макарова дважды был вторым (11:23 и 9:49), а Максим Сюрков из Южно-Сахалинска - третьим (11:37 и 9:55).

У девушек 2004-2005 года рождения на трехкилометровых гонках не было равных Екатерине Гайфуллиной из Охи. Классику она пробежала за 10:30, обыграв напарницу по команде Юлию Завьялову на 9 секунд и Анастасию Новикову из Южно-Сахалинска на 36 секунд. В коньке победительница показала время 9:23, выиграв три секунды у Юлии Завьяловой и девять у Виктории Бубликовой из Макарова.

У мальчиков 2004-2005 года рождения развернулась напряженная борьба за медали. В классической трехкилометровой гонке первые три места заняли представители Южно-Сахалинска: Илья Кудрин (9:27), Кирилл Душкевич (9:33) и Александр Слыхов (9:37). В коньковом пятикилометровом старте Кирилл Душкевич (14:33) поднялся со второго места на первое, а Александр Слыхов (14:38) с третьего на второе. Бронзовым призером стал Данил Нечипоренко из Охи со временем 14:48.