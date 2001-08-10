Южно-Сахалинск и Оха забрали всё золото областного первенства по лыжным гонкам
На лыжной базе ДЮСШ в Долинске определили сильнейших лыжников младших возрастных групп. Более 160 лыжников из Южно-Сахалинска, Охи, Макарова, Анивы, Ноглик, Александрова-Сахалинского, Корсакова, Долинска, Тымовского, Углезаводска, Томари и Смирных соревновались на коньковых и классических дистанциях от одного до пяти километров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В первый день на классической километровой гонке не было равным девочкам из Южно-Сахалинска 2006-2007 года рождения: выиграла Ярослава Улитина (время - 3:39 минут), второй пришла Варвара Белькова (4:01) и третьей - Маргарита Тонконог (4:12). На следующий день в коньковой трехкилометровой гонке Ярослава Улитина со временем 9:39 выиграла почти минуту у второго места, на котором разместились сразу две спортсменки Маргарита Тонконог и Варвара Белькова, показавшие одинаковые с точностью до десятых долей секунды время - 10:38,3.
Мальчики этой же возрастной группы бежали оба дня трехкилометровые дистанции и оба дня подиум остался неизменным: двукратным победителем первенства стал Максим Горшенин из Охи - классику он пробежал за 11:08, а конёк за 9:21. Иван Соседков из Макарова дважды был вторым (11:23 и 9:49), а Максим Сюрков из Южно-Сахалинска - третьим (11:37 и 9:55).
У девушек 2004-2005 года рождения на трехкилометровых гонках не было равных Екатерине Гайфуллиной из Охи. Классику она пробежала за 10:30, обыграв напарницу по команде Юлию Завьялову на 9 секунд и Анастасию Новикову из Южно-Сахалинска на 36 секунд. В коньке победительница показала время 9:23, выиграв три секунды у Юлии Завьяловой и девять у Виктории Бубликовой из Макарова.
У мальчиков 2004-2005 года рождения развернулась напряженная борьба за медали. В классической трехкилометровой гонке первые три места заняли представители Южно-Сахалинска: Илья Кудрин (9:27), Кирилл Душкевич (9:33) и Александр Слыхов (9:37). В коньковом пятикилометровом старте Кирилл Душкевич (14:33) поднялся со второго места на первое, а Александр Слыхов (14:38) с третьего на второе. Бронзовым призером стал Данил Нечипоренко из Охи со временем 14:48.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 10:23 Сегодня Жильцам одного из домов Лугового рассказали о перспективах капитального ремонта
11:46 Сегодня Южно-Сахалинск и Оха забрали всё золото областного первенства по лыжным гонкам
- 11:58 Сегодня Сахалинские зрители стали первыми на предпремьерном показе фильма «Первые» в рамках фестиваля «Утро Родины»
14:22 Сегодня В Корсакове основные котельные планируют перевести на газ через два года
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 16:42 21 Февраля Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Выбор редакции
- 17:43 Сегодня Сахалинка заняла второе место на соревнованиях Far East Cup
- 15:59 Сегодня Областная дума выступила против снижения пенсий сахалинцам и курильчанам
- 15:46 Сегодня В Южно-Сахалинске прошло открытое первенство по легкой атлетике
- 14:22 Сегодня В Корсакове основные котельные планируют перевести на газ через два года
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?