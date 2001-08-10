В Южно-Сахалинске прошло открытое первенство по легкой атлетике
В Южно-Сахалинске прошло открытое первенство СШ ЛВС по легкой атлетике. Его участниками стали спортсмены из островной столицы, Анивы, Долинска, Корсакова, Макарова, Поронайска и Холмска. Победителей определили в беге на дистанциях от 60 до 1000 метров, а также в толкании ядра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
- Наши соревнования несколько раз переносились. И я рада, что сегодня они наконец-то состоятся. Желаю вам хорошего настроения и быстрых секунд! – напутствовала спортсменов на церемонии открытия заместитель директор СШ летних видов спорта Татьяна Быкова.
Состязания, действительно, несколько раз переносились из-за циклонов. Да и в этот раз спортсмены состязались в сложных условиях. После мощного снегопада были очищены всего три дорожки стадиона «Спартак», на которых легкоатлеты и пытались показать чудеса скорости.
Участники разминались и ждали вызова на дорожку в подтрибунном помещении, откуда и спешили, услышав свою фамилию, занять места на стартовых колодках. И все же, несмотря на все трудности, спортсменам удалось порадовать родителей и наставников, пришедших их поддержать, хорошими результатами.
Победителями состязаний стали (в своих возрастных группах):
60 метров – Евгений Турецков (Корсаков), Максим Игнатченко (Южно-Сахалинск), Дмитрий Зимин (Макаров), Анастасия Милованова (Южно-Сахалинск), Виолетта Крышина (Южно-Сахалинск), Элина Копейкина (Поронайск).
200 метров – Кирилл Белоногов, Илья Данилюк, Анастасия Милованова, Виолетта Крышина (все - Южно-Сахалинск).
300 метров – Максим Кругликов, Полина Толсташева (все - Южно-Сахалинск).
600 метров – Дмитрий Гусев, Максим Постоялкин, Максим Егоров (все - Южно-Сахалинск)
1000 метров – Никита Гусев (Южно-Сахалинск).
Толкание ядра – Никита Сафин, Елизавета Карандаева (все - Южно-Сахалинск), Дмитрий Зимин (Макаров).
За выступлениями легкоатлетов пристально наблюдали тренеры сборной команды островного региона. Все дело в том, что уже 22-24 марта сахалинцам предстоит принять участие в дальневосточном этапе Всероссийских соревнований «Старты надежд» в Хабаровске. Поэтому лучших островных легкоатлетов ждут напряженные будни. Времени до стартов осталось мало, а совершенству, как говорится, нет предела.
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