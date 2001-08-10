Сахалинка заняла второе место на соревнованиях Far East Cup
Первый день международных соревнований по горнолыжному спорту Far East Cup отмечен первым серебром для сахалинцев. Второе место России принесла островитянка Владислава Буреева, преодолев трассу за 1:08:74 минут. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В супергигантском слаломе на Спортивном склоне померились силами более 100 участников разных стран. Первыми на старт вышли представительницы прекрасного пола.
- Конечно, не всё было гладко, ведь всегда есть, к чему стремиться. Где-то что-то улучшить, где-то быстрее проехать, где сократить. Но в целом я сделала всё, что от меня требовалось. Были, конечно, недочёты, но у нас впереди ещё три дня, будем исправлять, - прокомментировала своё выступление Владислава Буреева.
По итогу состязаний победительницей стала Юлия Плешкова из Камчатского края, её результат составил 1:07:91 минут. Бронзу завоевала её землячка Елизаветы Тимченко (1:09:11).
- Соперники были достойные. Трассу проехала почти хорошо, серьёзно ошиблась на первом прыжке и улетела не туда, куда надо было. Потом поняла, что нужно нагонять, так как чувствовала, что проигрываю. В итоге у меня получилось пройти оставшуюся часть трассы успешно, - поделилась победительница. – Сама трасса хорошая. Мы к ней привыкли, она такая же, как и в предыдущие годы - сложная, но интересная.
Среди мужчин равных не было шведу Йохану Хагбергу (1:06:76), на втором месте Евгений Лисица из Красноярска (1:07:49), а на третьем – Артём Бородайкин из Москвы (1:07:50).
Технический делегат горнолыжных видов спорта из Словакии Яна Половичкова до этого участвовала в этапе Far East Cup в Японии. По её словам, организация соревнований и подготовка трасс на Сахалине не чуть уступают японским, здесь можно проводить даже чемпионаты мира.
Завтра участники Кубка Азии продолжат состязаться в супергиганте. Предварительное время начала соревнований в 10:00.
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