Мастер-класс по классическому танцу прошел в «Кристалле»
Проект «Совершенствование», который запустили на отделении чир спорта во дворце спорта «Кристалл» в 2016 году, вновь объединил спортсменок на мастер-классе. На этот раз занятие посвятили искусству классического танца. Об этом ТИА «Острова» сообщили во дворце спорта.
Проект «Совершенствование» направлен на всестороннее развитие спортсменок, и создан по инициативе тренеров отделения чир спорта «Кристалла». С помощью уроков и встреч с авторитетными специалистами в различных сферах деятельности организаторы проекта хотят пополнить копилку знаний и умений учащихся, а также повысить интерес к дополнительному образованию. Напомним, что в рамках проекта состоялись уроки по макияжу, спортивному массажу и несколько мастер-классов по различным танцевальным направлениям.
– Из-за насыщенного графика тренировок и активной подготовки к соревнованиям, в числе которых чемпионат России и Европы, мероприятия в рамках проекта немного ушли на второй план. Сейчас нашлись время и ресурсы для возобновления интересных занятий для спортсменок, которым мы не даем расслабляться, – рассказывает старший тренер по чир спорту «Кристалла» и президент региональной федерации чир спорта Кристина Лях.
Урок для воспитанниц провела хореограф Анна Гуменюк. Она имеет разряд кандидата в мастера спорта по чир спорту, а также является студенткой Хабаровского института искусств и культуры отделения хореографии. В целом урок прошел в традиционных представлениях о балете. Плавные движения у балетного станка давалась представительницам энергичного чир спорта без особого труда. Педагог отметила, что подобные занятия помогают укрепить опорно-двигательный аппарат, понять природу работы мышц и суставов. На уроке Анна делала упор на то, как правильно поставить корпус, спину, как разработать стопу.
Как поделилась Кристина Лях, вскоре подопечных ожидает очередное занятие в рамках проекта «Совершенствование». А в апреле сахалинских спортсменок вновь посетит давний партнер Сахалинской федерации чир спорта, хореограф Артем Глотов. Он проведет очередную серию мастер-классов по танцевальным направлениям, которые являются конкурсными на соревнованиях. Ближайшие серьезные старты островных спортсменок ожидают в мае – в Москве состоится чемпионат стран Восточной Европы по чир спорту и всемирная танцевальная олимпиада.
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