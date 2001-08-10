Сотрудницы министерства спорта, туризма и молодежной политики области получили знаки отличия ГТО
В Южно-Сахалинске состоялось вручение золотых и бронзового знаков отличия комплекса ГТО. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Олеся Кузнецова и Ася Суртаева стали обладательницами золотых знаков отличия комплекса ГТО, Юлия Святая - бронзового знака. Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов поздравил специалистов с почетным знаком, и пожелал им покорить очередную возрастную ступень.
Юлия Святая в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области отвечает за адаптивную физическую культуру. Выполнить норматив оказалось просто.
- Я всегда стараюсь поддерживать себя в хорошей физической форме – место работы обязывает. Это больше для себя, все-таки, и для детей. Вместе занимаемся и проводим время с пользой для здоровья, - поделилась Юлия.
Олеся Кузнецова специалист отдела экономического планирования. Девушка увлекается спортом давно: бегает, плавает, катается на велосипеде, сноуборде. В общем ведет активный образ жизни.
- Мне нравиться бегать, быть активной, участвовать во всех процессах. Получить знак для меня почетно. Я старалась, - рассказывает Олеся.
Ася Суртаева – юрист. В прошлом году она стала участницей «Сахалинского триатлона». В этом году вновь собирается заявиться.
- В выходные катаюсь на беговых лыжах и сноуборде. Пока зима бегаю на дорожке. На Сахалине есть все условия для того, чтобы заниматься спортом и причем бесплатно. «Горный воздух» для того, чтобы бегать и кататься, трассы для велосипеда. Мне очень здесь нравится,- сказала Ася.
Сегодня в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области готовятся вручить еще 800 знаков отличия. Они уже прибыли в островной регион. Обладателям их вручат в торжественной обстановке во всех центрах тестирования региона.
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