Сотрудницы министерства спорта, туризма и молодежной политики области получили знаки отличия ГТО

В Южно-Сахалинске состоялось вручение золотых и бронзового знаков отличия комплекса ГТО. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Олеся Кузнецова и Ася Суртаева стали обладательницами золотых знаков отличия комплекса ГТО, Юлия Святая - бронзового знака. Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов поздравил специалистов с почетным знаком, и пожелал им покорить очередную возрастную ступень.

Юлия Святая в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области отвечает за адаптивную физическую культуру. Выполнить норматив оказалось просто.

- Я всегда стараюсь поддерживать себя в хорошей физической форме – место работы обязывает. Это больше для себя, все-таки, и для детей. Вместе занимаемся и проводим время с пользой для здоровья, - поделилась Юлия.

Олеся Кузнецова специалист отдела экономического планирования. Девушка увлекается спортом давно: бегает, плавает, катается на велосипеде, сноуборде. В общем ведет активный образ жизни.

- Мне нравиться бегать, быть активной, участвовать во всех процессах. Получить знак для меня почетно. Я старалась, - рассказывает Олеся.

Ася Суртаева – юрист. В прошлом году она стала участницей «Сахалинского триатлона». В этом году вновь собирается заявиться.

- В выходные катаюсь на беговых лыжах и сноуборде. Пока зима бегаю на дорожке. На Сахалине есть все условия для того, чтобы заниматься спортом и причем бесплатно. «Горный воздух» для того, чтобы бегать и кататься, трассы для велосипеда. Мне очень здесь нравится,- сказала Ася.

Сегодня в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области готовятся вручить еще 800 знаков отличия. Они уже прибыли в островной регион. Обладателям их вручат в торжественной обстановке во всех центрах тестирования региона.