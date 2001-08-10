Сахалинские триатлонисты проплыли 600 метров

Пятый этап серии заплывов «SKIMiR - Sakhalin Marathon 2400» прошел в городском бассейне Южно-Сахалинска. 37 триатлонистов распределились на категории профессионалов и четыре любительские возрастные группы, проплыв на время 600-метровую дистанцию. Лучшие результаты показали Евгений Валиев и Вероника Ефимчук. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Марафон из шести заплывов не даёт скучать зимой любителям циклических видов спорта. Многие их них увлеклись триатлоном и готовятся к "Сахалинскому триатлону", который пройдет 12 августа 2018 года. Также они продолжают кататься на беговых лыжах, выкраивая время для плавательных тренировок и заплывов. В ноябре опытные спортсмены и начинающие проплыли 100, в декабре – 200, январе – 300, феврале – 400 и в марте – 600 метров.

В самом начале марафонского пути многих боялись думать о то, как пройдут заплывы на длинные дистанции. Но хорошие тренировки и упор на правильную технику плавания позволяют многим идти по промежуточным отсечкам с каждым месяцем быстрее, несмотря на удлинение дистанции.

- Лучше всего прибавляют девушки, которые попробовали триатлонный супер-спринт на Тунайче в прошлом августе. Им непросто дались 300 метров в озере, но они смело плывут дистанцию в два раза больше с более высокой скоростью, - поделился секретарь Сахалинского триатлона Алексей Боженко. - 8 апреля мы проплывем 800 метров и потихоньку начнем готовиться к велосипеду и бегу.

В категории ПРО лучшее время показали Евгений Валиев (7:24,1) и Вероника Ефимчук (10:13,4). У любителей до тридцати лет первенствовали Александр Яблочников (9:37,6) и Ульяна Макарова (13:42,7), до сорока лет - Николай Ягодаров (10:19,8) и Светлана Власенко (11:54,2), до пятидесяти лет - Олег Колмогоров (11:06,8) и Ирина Молчанова (14:17,0), а старше пятидесяти лет Крэйг Моррис (9:45,1) и Елена Сурмина (13:20,1). Первые шесть мест в каждой группе получили сертификаты от магазина SKIMiR в виде фишек из казино, которые триатлонисты назвали "биткоинами".

Всего в заплывах принимает участие около 80-и спортсменов. Не все могут проплыть в четные дни, поэтому раз в месяц организуются дополнительные заплывы, которые проходят в будни. Следующий пройдет 23 марта в городском бассейне. Онлайн регистрация на дозаплыв уже началась. Вся информация по телефону +79585432215 (WhatsApp).