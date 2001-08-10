Проект «Коньки в школу» стартовал в Южно-Сахалинске

Ученики начальных классов из пяти школ Южно-Сахалинска теперь бесплатно занимаются фигурным катанием в ледовом комплексе «Арена Сити». Регулярные тренировки для ребят проводятся в рамках нового проекта «Коньки в школу», который стал логичным продолжением проектов «Лыжи в школу» и «Хоккей в школу». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В торжественном открытии проекта «Коньки в школу» принял участие губернатор Олег Кожемяко.

– Считаю, что проекты по охвату детей различными спортивными занятиями, которые реализуются в Сахалинской области с 2016 года, имеют огромное значение. Мы проводим не только занятия по общей физической подготовке, но и развиваем навыки ребят в нескольких спортивных дисциплинах – горные и беговые лыжи, хоккей, фигурное катание. Вырастут из них профессиональные спортсмены или нет – покажет время. Но в любом случае, у них для этого будет базовая подготовка. Ранее мы запустили проект «Лыжи в школу», благодаря которому 600 учеников 1-2 классов регулярно занимаются лыжным спортом. Для них мы приобрели всю необходимую экипировку – ботинки, шлемы, лыжи. Детям очень нравятся уроки физкультуры на свежем воздухе. Уверен, ребятам придутся по душе и занятия на коньках, которые проводятся на крытой ледовой арене. В течение года здесь будут бесплатно тренироваться 360 детей. Мы будем продолжать такие проекты – физкультура должна быть интересной и развивать наших детей. А они, в свою очередь, смогут впоследствии увлечь на каток своих родителей. Этот проект имеет хорошие перспективы. В целом, охват различными спортивными занятиями в этом году у нас превысит 1000 детей, – рассказал глава региона.

Как рассказала начальник департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева, в первый поток занимающихся вошли 180 ребят из школ № 6, № 8, № 21, № 22 и № 30 областного центра.

– Мы живем в регионе, где долгая зима и много катков – пришкольных и в микрорайонах, поэтому полученные здесь навыки детям пригодятся. Проект «Коньки в школу» состоялся при поддержке регионального правительства, министерства спорта и молодежной политики, министерства образования. Считаем, что его необходимо продолжить и после окончания этого учебного года, – отметила Анастасия Киктева.

До ледовой арены и обратно до школы после занятий ребят доставляют на специализированных автобусах. Осваивать коньки детям помогают тренеры «Арены Сити». Одновременно на льду могут заниматься две группы по 30 человек в каждой. Тренировки проходят трижды в неделю, в том числе и во время каникул. Продолжительность одного занятия составляет 45 минут.

Для занятий были закуплены фигурные коньки и необходимая экипировка, на них из областного бюджета выделили 15 миллионов рублей. Тренировки на льду начались за две недели до официального открытия проекта, и за это время многие ребята уже научились уверенно стоять на коньках. Первая группа ребят будет посещать уроки фигурного катания в течение трех месяцев, затем к занятиям приступят другие дети.

Пока данные проекты действуют на территории областного центра, но уже следующей зимой они охватят и другие районы Сахалинской области.

Отметим, что стратегией социально-экономического развития Сахалинской области определена роль физической культуры и спорта в укреплении физического и нравственного здоровья населения области. Расходы областного бюджета на привлечение и организацию занятий подрастающего поколения физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением средств в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни сахалинцев и курильчан. Напомним, что президент России Владимир Путин поставил перед регионами страны задачу: к 2020 году увеличить до 47% долю населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. По этому направлению островной регион – лидер среди субъектов Дальнего Востока. По итогам прошлого года занятиями было охвачено более 40% от общей численности населения. Этого удалось добиться благодаря политике островных властей по строительству новых спортивных объектов и комплексов. Только за прошлый год в регионе в эксплуатацию введены 20 спортивных объектов. С начала этого года – уже четыре. Благодаря этому количество занимающихся спортом в регионе за последние три года увеличилось в 10 раз.