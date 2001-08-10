Сахалинские саватисты сойдутся на областном чемпионате
Чемпионат и первенство по савату пройдут в Южно-Сахалинске с 17 по 18 марта. Медали оспорят около 50 спортсменов из Корсакова, Поронайска и Ноглик. Силами померятся не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Задача участников - показать красивые бои и выявить сильнейшего в дисциплинах асса (лёгкий контакт) и комба (полный). В первом виде бойцы демонстрируют только технику, не нанося сильных ударов соперникам. В комба бьются в полную силу. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, будут зачислены в резерв сборной команды Сахалинской области для участия во всероссийских соревнованиях по савату. Напомним, Сахалин является первым и единственным местом на Дальнем Востоке, где развивается данный вид единоборств.
Состязания пройдут по адресу: Проспект Победы, 68. Начало в 11:00. Поболеть за островных саватистов приглашаются все желающие.
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