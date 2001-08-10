Лыжник из Петропавловска-Камчатского завоевал золото на Far East Cup
Российский спортсмен из Петропавловска-Камчатского Иван Кузнецов взял золото третьего заезда супергиганского слалома сахалинского этапа международных соревнований по горным лыжам Far East Cup.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области, Кузнецов преодолел спуск за 1:05.76 минут, обогнав бронзового призёра вчерашних стартов - шведа Тобиаса Хедстрема (1:05.82) и его соотечественника - победителя первого дня Кубка Азии в дисциплине Super G Йохана Хагберга (1:06.09).
Среди женщин первое место завоевала японская спортсменка Сакурако Мукогава. Напомним, вчера представительница Страны восходящего солнца завоевала бронзовую медаль, показав время 1:08.98 минут. Сегодня её результат на новой трассе составил 1:09.53.
Серебро взяла москвичка Ольга Погребицкая (1:10.69). Сахалинка Софья Матвеева чуть-чуть не дотянула до призового места. С результатом 1:10.79 минуты, она уступила бронзу Анастасии Романовой из Москвы (1:10.75).
Технический делегат горнолыжных видов спорта из Словакии Яна Половичкова не перестаёт удивляться мастерству участников. По её словам, организация соревнований и подготовка трасс на Сахалине на высшем уровне, третий день Far East Cup в очередной раз это доказал. Половичкова уверена, что СТК «Горный воздух» способен принять не только Кубок Азии, но и мира.
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