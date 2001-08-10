В Одинцово пройдет первый этап турнира среди команд женской волейбольной Суперлиги

С 19 по 21 марта в Одинцово пройдет первый этап турнира за 5-8 место команд женской волейбольной Суперлиги. Главным стимулом для участниц будет возможность занять пятое место, которое дает право участия в еврокубке в следующем сезоне. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПСК «Сахалин»

«Окно в Европу» попытаются прорубить «Заречье-Одинцово», «Протон» (Саратовская область), «Ленинградка» (Санкт-Петербург) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Островитянки начнут турнир матчем с «Заречье-Одинцово». Он начнется 19 марта в 18:30 по московскому времени.

- Что касается соперничества на этом этапе, то тактико-технические действия, конечно, важны. Но команды к этому моменту очень хорошо уже знают друг друга. Попытаются чем-то удивить, но глобально – вряд ли. Кто больше захочет победить, у кого боевые качества выше, кто действительно представляет из себя мастера спорта и бойца, а не случайного игрока восьмерки, тот и выиграет. Человеческие отношения очень важны. Особенно в конце сезона и особенно в женском коллективе. Командный дух будет важнейшим фактором, - сказал в интервью клубному сайту главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин.

С его словами следует согласиться. Командный дух, действительно, может стать определяющим фактором. Будем надеяться, что игроки «Сахалина» его проявят.

Перед играми в Одинцово островные волейболистки провели небольшие учебно-тренировочные сборы.

- Этот сбор мы провели очень достойно, на кураже, позитиве. У всех в голове только одно – показать здесь достойный волейбол, победить и занять свое пятое место. Насколько это получится, это уже другой разговор. Соперники же тоже не буду сидеть, сложа руки. Но я считаю, что нам все по силам! – считает главный тренер «Сахалина» Денис Матвеев.

На предварительном этапе наша команда обменялась победами с «Протоном» (3:0 и 1:3) и «Ленинградкой» (3:0 и 1:3) и дважды проиграла «Заречью-Одинцово» (1:3 и 1:3).