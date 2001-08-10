Волейболистки ВЦ «Сахалин» завоевали золотые и серебряные медали первенства области

В Поронайске завершилось первенство островного региона по волейболу. Награды турнира оспаривали четыре команды девушек 2002-2003 г.р. Две из них представляли Южно-Сахалинск (ВЦ «Сахалин» и ВЦ «Сахалин-2»). С ними конкурировали волейболистки из Поронайска и Тымовска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

По прогнозам специалистов, главными фаворитами первенства считались представительницы островной столицы. Тогда как команда из райцентров ждала борьба за первое место.

Так в итоге и получилось. В решающем матче золотые медали оспаривали команды ВЦ «Сахалин» (тренер Марина Захарова) и ВЦ «Сахалин-2» (тренер Екатерина Емельянова). Подопечные Марины Захаровой взяли верх в четырех партиях и заняли первое место. ВЦ «Сахалин-2» - остался на втором. В матче за бронзу Поронайска оказался сильнее Тымовска.

Победительницы первенства: София Алексеева. Софья Бородина, Софья Булановская, Вероника Жулидова, Елена Захарова, Арина Мелаева, Дарья Нагуманова, Александра Пономарева, Анна Слатова, Анна Смольянова, Анастасия Солодухина, Анна Черницова.

MVP турнира были признаны Анна Слатова, Анастасия Жарова (обе – Южно-Сахалинск) и Мария Аникеева (Поронайск).

Победителей и призеров турнира с заслуженными наградами поздравили заместитель председателя Сахалинской федерации волейбола Сергей Кирсанов, заместитель директора департамента образования, культуры и спорта поронайской администрации Вадим Таксанов и директор ДЮСШ г. Поронайска Андрей Чуваев.