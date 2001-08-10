Сборная Сахалинской области по легкой атлетике отправилась на Всероссийские соревнования «Старты надежд»
В Хабаровск с 22 по 24 марта состоятся Всероссийские соревнования - Первенство Дальневосточного федерального округа по легкоатлетическому двоеборью «Старты Надежд» среди юношей и девушек до 14,16 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Участниками этих престижных для легкоатлетов соревнований станет более 600 лучших представителей этого вида спорта из 7 субъектов Дальневосточного федерального округа.
Островной регион на предстоящем турнире представят спортсмены из Макарова, Корсакова, Поронайска, Холмска и Южно-Сахалинска (воспитанники спортивной школы летних видов спорта им. Э.М.Комнацкого).
- Каждый спортсмен будет выступать в двух дисциплинах, в этом и заключается смысл двоеборья. Ребята будут состязаться в нескольких категориях: бег на разные дистанции, прыжок в высоту, в длину, тройной прыжок и метание ядра. Естественно, мы рассчитываем на медали, у нас очень сильная команда! - отметили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинскую область в разных дисциплинах представят: Игнатченко Максим Данилюк Илья, Крышина Виолетта, Кругликов Максим, Егоров Максим, Гусев Никита, Андреева Анастасия, Перелыгина Валентина и Толсташева Полина - все воспитанники областной школы летних видов спорта; Зимин Дмитрий из Макарова; Эберле Егор, Хлюпов Илья, Басенкова, Груздо София из Корсакова; Ерофеенко Анатолий, Копейкина Эвелина из Поронайска, и Рехмонен Евгения из портового города Холмск.
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