Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2018
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17:10, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Островные спортсмены привезли медали с чемпионата и первенства ДФО по кикбоксингу

В Хабаровске состоялись чемпионат и первенство Дальнего Востока кикбоксингу.  Спортсмены состязались в разделе фулл-контакт и фулл-контакт с лоу - киком.

В соревнованиях приняли участие 207 человек из семи регионов страны: представители Камчатского и Приморского краёв, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей и Республики Саха Якутия.

Сахалинскую область представили 4 спортсмена – юнармейцы, воспитанники СШОР ЦСКА: Адриан Чугуевский, Игорь Литвинов, Дмитрий Дроздов и Кирилл Батурин. 

По итогам соревнований в возрастной категории 2000-2001 г.р., 67 кг в разделе фулл-контакт с лоу киком первое место занял Адриан Чугуевский. Второе место в категории 71 кг у Игоря Литвинова. В разделе фулл-контакт в категории 63,5 кг третье место у Дмитрия Дроздова, Кирилл Батурин возрастной категории 2002-2003 год занял третье место.

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