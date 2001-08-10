Софья Надыршина из Южно-Сахалинска стала победительницей первенства России по сноуборду

В Татарстане стартовало первенство России по сноуборду среди юношей и девушек. На базе города-курорта «Свияжские холмы» выступают свыше 200 райдеров из 17 регионов страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Согласно программе, победители и призеры будут определены в дисциплинах параллельный слалом-гигант, параллельный слалом и сноуборд-кросс.

Параллельный слалом – это одновременный спуск по параллельным трассам двух спортсменов. Побеждает тот, кто прошел дистанцию быстрее, при условии соблюдения правил. Параллельный слалом-гигант отличается от обычного большими расстояниями ворот и, следовательно, более высокими скоростями и зрелищностью.

В этих двух дисциплинах медалисты уже известны. Успешно проявила себя воспитанница СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду Южно-Сахалинска Софья Надыршина. Она стала победительницей первенства России в параллельном слаломе-гиганте и завоевала бронзовую медаль в параллельном слаломе.