«Сахалин» проиграл «Ленинградке» со счетом 0:3 в Одинцово

20 марта в Одинцово прошли матчи второго игрового дня турнира за 5-8 место чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Заречье-Одинцово» нанесло поражение «Протону» из Саратовской области в четырех партиях – 3:1 (25:23, 26:28, 26:24, 25:15). Обе команды одержали победы в стартовых матчах, так что их игра получилась определяющей в турнирных раскладах первого тура. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ПСК «Сахалин».

В другой паре отношения выясняли «Сахалин» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. В первой партии игра была равной, и никому из соперниц не удавалось создать комфортный отрыв. В концовке «Сахалин» имел сет-болл. Однако «Ленинградка» сумела сравнять счет (24:24) и выиграть в игре на «больше-меньше» 27:25.

Во втором сете «Сахалин» долгое время лидировал (8:4, 16:8, 21:19). Наставник «Ленинградки» Александр Кашин перетасовал состав, выпустив на площадку Алину Панкову. Эти перемены, а также мощные атаки Юлии Кутюковой помогли команде с берегов Невы праздновать победу – 25:23.

Третья партия во многом повторяла вторую. Вновь «Сахалин» был впереди к первому и второму техническому тайм-ауту (8:5 и 16:14). Затем «Ленинградка» сравняла цифры на табло. Она имела матч-болл при счете 24:22. Но «Сахалин» смог сравнять счет. И все же более весомыми оказались удары Екатерины Петровой – 28:26 в пользу соперниц островной команды.

- Сегодня мы вели в счете по ходу каждого сета, но в итоге уступали. Пожалуй, нам не хватило концентрации в концовках партий. Плюс ожидал сегодня более уверенной игры от некоторых игроков. Возможно, на их действиях сказалась усталость после вчерашнего матча с «Заречье-Одинцово» - сказал главный тренер «Сахалина» Денис Матвеев.

После двух матчей «Сахалин», заработав одно очко, занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Лидирует «Заречье-Одиноцово» с результатом 5 очков. «Протон» и «Ленинградка», одержав по одной победе, расположились на втором и третьем месте. В следующем матче островитянки встретятся с саратовским «Протоном». Игра состоится 21 марта. Начало в 23:30 по сахалинскому времени.

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) - «Сахалин» - 3:0 (27:25, 25:23, 28:26).

Время матча 01:32 (00:31 - 00:29 - 00:32). Очки 80:74. Подача 5:8. Атака 54:35. Блок 9:13. Ошибки соперника 12:18.

«Сахалин»: Литовченко – 15 очков (2 эйс, 1 блок), Парукова – 8 (1 блок, 1 эйс), Синицына, Новик – 3 (1 эйс), Сафонова – 10 (1 эйс, 3 блок), Гончарова – 11 (5 блок), Володько – 11 (1 эйс, 4 блок), Григорьева, Зайцева (либеро), Панычева (либеро).