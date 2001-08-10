Главы национальных Олимпийских комитетов посетили Южно-Сахалинск

Главы национальных Олимпийских комитетов стран-участниц международных Игр «Дети Азии» посетили сахалинский «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе дирекции игр «Дети Азии».

Помимо горнолыжного комплекса представители комитетов посетили гору Парковую, лыжероллерную трассу, трамплин К-70, ледовый дворец «Кристалл», спортивный комплекс «Арена Сити», биатлонный комплекс.

Посмотреть на Сахалин «изнутри» прибыли представители 20 государств, которые представляют национальные Олимпийские комитеты стран-участниц международных Игр «Дети Азии». Практически для всех, это первое посещение островного региона, за исключением Ибрагима Абазида - представителя исполкома национального Олимпийского комитета Сирии. Его жена – родом из Охи.

Многие страны, которые будут принимать участие в I зимних Играх о снеге слышали только по телевизору, а России для них – Москва.

- Я хочу сказать огромное спасибо организаторам данной встречи. У вас очень хорошо: спортивные объекты соответствуют всем требования, все объекты в центре города, что очень удобно. Природа, снег и не так холодно, как я думал, - рассказывает господин Лаурентинью Гуттерес, генеральный секретарь НОК Восточного Тимора.

Руководитель аппарата министерства спорта Армении Элоян Ваге уже не один год катается на лыжах, поэтому больше всего его интересовал «Горный воздух». Тем более, что в Армении тоже есть горнолыжный курорт «Цахкадзор».

- Я сразу захотел переодеться и встать на горные лыжи. У вас замечательные условия для проведения любых зимних соревнований, - поделился Элоян Ваге. – Мы будем участвовать в горных лыжах и лыжных гонках. У нас только эти зимние виды славятся. Наш спортсмен стал 45 на Олимпийских играх в Корее.

Возможность показать Сахалин для представителей Олимпийских комитетов зарубежных стран, министров спорта – это, по большому счету, презентация региона не только с точки зрения возможности проведения Игр, но и подготовки к ним, причем за счет средств приезжающей стороны.

- Сегодня спорт не имеет географического расположения и принадлежности к национальности. У некоторых участников снега нет, но они все равно приедут на Игры и выставят свои команды. Всегда есть возможность пройти подготовку в других странах и городах. Сахалин мы предлагаем и с этой стороны тоже, - отмечает генеральный директор дирекции I зимних Международных игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

Сегодня и завтра гости продолжат посещать спортивные объекты, точки питания и места проживания. Затем пройдет семинар по спортивной программе Игр и организационным вопросам. А уже 23 марта в 16:00 часов на площади перед зданием областного Правительства состоится запуск счетчика, который будет показывать обратный отсчет до начала I Зимних международных спортивных игр «Дети Азии» на Сахалине.

Напомним, на первых Зимних играх в 2019 году будут представлены 8 видов спорта, среди которых – фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина. Игры пройдут в областном центре в феврале 2019 года.