Островные спортсмены завоевали 38 медалей чемпионата и первенства ДФО по плаванию
Во Владивостоке состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. Около двухсот спортсменов оспаривали путевки на всероссийские соревнования. Островные пловцы стали обладателями 38 наград (5 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовых). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Особенно отличились сахалинцы в чемпионате, где они 26 раз поднимались на пьедестал почета. Четыре золотые медали (и три бронзы в эстафетах) в активе самой титулованной пловчихи Сахалина Натальи Винокуренковой. Мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска победила на дистанциях 50 и 100 метров брассом (33,71 и 1.12,98 с, соответственно), 400 и 1500 метров вольным стилем (4.36,59 и 18.25,58 с).
Чемпионкой ДФО стала и Ева Леченко. 400 метров комплексом она проплыла за 5.18,68 секунды, выполнив норматив мастера спорта России! Помимо этого, в ее активе еще две серебряные медали и три бронзы в эстафетах.
Призерами чемпионата округа также стали София Тутасова (серебро и четыре бронзы), Кристина Коннова (две бронзы), Дарья Коровина, Алина Бурмакина, Даниил Кучер, Дмитрий Ермаков (все – по одной бронзе), Денис Моденов и Артем Милешко (по одной серебряной медали).
Три раза островные команды заняли третье место в эстафетах:
- 4 по 100 метров вольным стилем (Наталья Винокуренкова, Ева Леченко, Дарья Коровина, София Тутасова);
- 4 по 200 метров вольным стилем (Кристина Коннова, Алина Бурмакина, София Тутасова, Наталья Винокуренкова);
- 4 по 100 метров комбинированная (София Тутасова, Наталья Винокуренкова, Ева Леченко, Кристина Коннова).
В первенстве ДФО состязались юниоры 2000-2001 г.р. и юниорки 2001-2003 г.р. В его рамках проводился второй этап IV летней Спартакиады молодежи России. Сборная Сахалинской области, выступавшая в неполном составе, заняла третье место в командном зачете.
Призерами стали Кристина Коннова (две серебряные медали), Дмитрий Ермаков (две серебряные медали), Артем Милешко (одна серебряная и одна бронзовая), Данила Мелихов (одна серебряная), Даниил Кучер (три бронзовые), Артур Дедяхин и Денис Ганюшин (по одной бронзовой). При этом, Артур Дедяхин на дистанции 1500 метров вольным стилем выполнил норматив кандидата в мастера спорта (17.35,01 секунды).
Как сообщили в РОО «Спортивная Федерация плавания Сахалинской области», София Тутасова, Ева Леченко, Денис Моденов выполнили норматив, позволяющий им выступить на первенстве России, которое пройдет в мае в Саранске.
Дмитрий Ермаков – из Холмска. Все остальные медалисты чемпионата и первенства ДФО представляли Южно-Сахалинск.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
13:47 16 Марта Губернатор Олег Кожемяко выступил с обращением к сахалинцам в преддверии выборов президента России
- 13:43 16 Марта Лыжник из Петропавловска-Камчатского завоевал золото на Far East Cup
14:34 15 Марта 25 фермеров области получили государственные гранты на развитие хозяйств
17:45 15 Марта В Южно-Сахалинске после капитального ремонта открылась производственная аптека
09:48 1 Марта На Сахалине внедрили новейшие технологии в области онкологии
12:50 5 Марта Свыше 200 единиц техники расчищает Южно-Сахалинск
15:13 2 Марта Российских спортсменов благословили на Сахалине
16:01 6 Марта Два новых дома заселили в Холмске
Выбор редакции
- 16:15 Вчера Сахалинские дошколята приступили к выполнению базовых нормативов комплекса ГТО
- 15:48 Вчера Улицу Горького в Южно-Сахалинске продлят от Есенина до Больничной
- 13:04 Вчера В гимназии №3 Южно-Сахалинска прошел футбольный праздник
- 17:03 19 Марта Водоотводные канавы в частном секторе Южно-Сахалинска освобождают от снега
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?