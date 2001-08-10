Островные спортсмены завоевали 38 медалей чемпионата и первенства ДФО по плаванию

Во Владивостоке состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. Около двухсот спортсменов оспаривали путевки на всероссийские соревнования. Островные пловцы стали обладателями 38 наград (5 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовых). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Особенно отличились сахалинцы в чемпионате, где они 26 раз поднимались на пьедестал почета. Четыре золотые медали (и три бронзы в эстафетах) в активе самой титулованной пловчихи Сахалина Натальи Винокуренковой. Мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска победила на дистанциях 50 и 100 метров брассом (33,71 и 1.12,98 с, соответственно), 400 и 1500 метров вольным стилем (4.36,59 и 18.25,58 с).

Чемпионкой ДФО стала и Ева Леченко. 400 метров комплексом она проплыла за 5.18,68 секунды, выполнив норматив мастера спорта России! Помимо этого, в ее активе еще две серебряные медали и три бронзы в эстафетах.

Призерами чемпионата округа также стали София Тутасова (серебро и четыре бронзы), Кристина Коннова (две бронзы), Дарья Коровина, Алина Бурмакина, Даниил Кучер, Дмитрий Ермаков (все – по одной бронзе), Денис Моденов и Артем Милешко (по одной серебряной медали).

Три раза островные команды заняли третье место в эстафетах:

- 4 по 100 метров вольным стилем (Наталья Винокуренкова, Ева Леченко, Дарья Коровина, София Тутасова);

- 4 по 200 метров вольным стилем (Кристина Коннова, Алина Бурмакина, София Тутасова, Наталья Винокуренкова);

- 4 по 100 метров комбинированная (София Тутасова, Наталья Винокуренкова, Ева Леченко, Кристина Коннова).

В первенстве ДФО состязались юниоры 2000-2001 г.р. и юниорки 2001-2003 г.р. В его рамках проводился второй этап IV летней Спартакиады молодежи России. Сборная Сахалинской области, выступавшая в неполном составе, заняла третье место в командном зачете.

Призерами стали Кристина Коннова (две серебряные медали), Дмитрий Ермаков (две серебряные медали), Артем Милешко (одна серебряная и одна бронзовая), Данила Мелихов (одна серебряная), Даниил Кучер (три бронзовые), Артур Дедяхин и Денис Ганюшин (по одной бронзовой). При этом, Артур Дедяхин на дистанции 1500 метров вольным стилем выполнил норматив кандидата в мастера спорта (17.35,01 секунды).

Как сообщили в РОО «Спортивная Федерация плавания Сахалинской области», София Тутасова, Ева Леченко, Денис Моденов выполнили норматив, позволяющий им выступить на первенстве России, которое пройдет в мае в Саранске.

Дмитрий Ермаков – из Холмска. Все остальные медалисты чемпионата и первенства ДФО представляли Южно-Сахалинск.