Сахалинские дошколята приступили к выполнению базовых нормативов комплекса ГТО

Муниципальный этап региональной спартакиады среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений стартовал в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В рамках мероприятия больше 280 дошколят проверят свои силы в нормативах физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Детсадовцам предстоит проверить себя на гибкость, силу, меткость и выносливость. Результаты пойдут не только в зачёт спартакиады, но и приблизят малышей к заветному знаку отличия комплекса ГТО. По итогу пяти видов испытаний (отжимание от пола, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, метание теннисного мяча в обруч, наклоны вперёд из положения стоя) будут выбраны сильнейшие участники, которые смогут поучаствовать в областном этапе соревнований.

Всего в спартакиаде примут участие воспитанники 31 детского сада. Тестирование будет проходить пять дней. В среднем в день нормативы принимают у 50-60 малышей.

- Со мной сегодня дети старшей и подготовительной групп. Мы усердно готовились к выполнению нормативов ГТО. Каждый день проводили дополнительные тренировки. Детям это нравилось, они с удовольствием приходили на занятия и очень радовали нас своими достижениями в той или иной дисциплине. Плюс они дополнительно занимались дома с родителями, - рассказала инструктор по физической культуре детского сада №27 «Зарничка» Татьяна Бахметьева. – Наша главная задача – прививать ребёнку любовь к спорту и здоровому образу жизни с малых лет. Этому мы их учим с ясельной группы, чтобы в школу они уже приходили подготовленными и на уроках физкультуры получали только пятёрки.

Маленькая Юля Шкурко из детского садика №19 смогла отжаться от пола 75 раз, что под силу не каждому взрослому.

- Не знаю, как это у меня получилось. Наверное, потому что я занимаюсь спортивной гимнастикой, это мне и помогло. Каждый раз после тренировок я прихожу домой, покушаю и сразу иду отжиматься, - поделилась маленькая Юля.

- На сегодняшний день дети показывают хорошие результаты, особенно в гибкости, отжимании от пола, прыжках в длину и поднимании туловища. Но с меткостью пока у них не очень. Метание в цель теннисного мяча в обруч, расположенный на расстоянии шести метров и на высоте два метра - это новый вид испытания. У малышей ещё нет навыка, поэтому нужно его развивать, - резюмировал руководитель регионального центра тестирования комплекса ГТО «Спартак» Виктор Пальшин.

В конце каждого спортивного дня малышей ждёт награда - фирменные шоколадки комплекса ГТО.