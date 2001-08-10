В Южно-Сахалинске подвели итоги молодежного конкурса «Лидер года – 2018»
Итоги молодежного конкурса «Лидер года – 2018» подвели в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В заключительный день участники выступили с презентацией своих команд и проектов, разработанных и реализуемых в рамках «Лидера года». По правилам на выступление отводилось не более 10 минут. После завершения презентаций начался этап голосования за лучшую команду конкурса и капитана. Кстати, каждый из участников имел право привести с собой группу поддержки. После подсчета голосов счетной комиссией были объявлены результаты. По итогам голосования больше всех голосов и звание команды-победителя завоевала «Команда #1», а лучшим капитаном признан Иван Буров. Еще одним результатом работы на «Лидере года» стало включение в кадровый резерв правительства Сахалинской области. Соответствующие сертификаты были вручены Ивану Бурову, Шамилю Шамсудинову и Римме Кутбиддиновой.
- Конкурсы подобные «Лидеру года», ранее никогда не проводились, но это интересный, новый, нестандартный формат. Это дополнительная возможность для развития личностного и профессионального, - поделился Шамиль Шамсудинов.
- Особенно запомнился мастер-класс от депутата городской Думы Олега Болутенко. Лекции от экспертов по различным направлениям оказались очень полезны. Нужно быть открытым для новых знаний всегда, конкурс это еще раз доказал, - сказал Иван Буров.
Марии Гербер участие в конкурсе не только дало новые знания для личностного и профессионального роста, но и помогло измениться в лучшую сторону.
- Раньше я не умела публично выступать перед большой аудиторией, а теперь этот страх пропал. У нас получилась сплоченная команда, все заинтересованные ребята. Проект завершился, но для нас все только начинается, - отметила Мария Гербер.
Конкурс «Лидер города» стартовал 5 февраля. Он направлен на выявление, поддержку и профессиональное продвижение представителей активной, социально ответственной, талантливой молодежи. Проект такого уровня проводился в Южно-Сахалинске впервые.
В течение февраля молодые лидеры - студенты, аспиранты, молодые специалисты, занятые в различных отраслях - прошли курс лекций и практических занятий от экспертов регионального и федерального уровней. Полученные знания помогли им не только продумать концепцию проектов, но и приступить к их реализации.
Конкурс «Лидер года» организован автономной некоммерческой организацией «Лучшие идеи страны». Партнерами проекта выступили Правительство Сахалинской области, администрация Южно-Сахалинска, МБУ «Центр молодежных инициатив», Сахалинский государственный университет. Проект был реализован в рамках муниципального гранта ежегодного конкурса социальных проектов «Мы и наш город».
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