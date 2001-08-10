Областные соревнования по вольной борьбе пройдут в Поронайске

24 марта в Поронайске состоится первенство Сахалинской области по вольной борьбе. Состязания пройдут в МАУ ФОК «Поронайск-Арена». Начало в 10:00.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области, на ковер выйдут юноши и девушки в возрасте не старше 16 лет. Среди них – победители и призеры не только областных, но и дальневосточных, всероссийских и даже международных соревнований.

Как ожидают организаторы, участниками первенства станут борцы из дюжины муниципальных образований области. Своих спортсменов представят борцовские школы Александровска-Сахалинского и Анивы, Корсакова и Курильска, Невельска и Макарова, Ноглики и Охи, Поронайска и Тымовска, Углегорска и Южно-Сахалинска.

Вольная борьба – это вид единоборств, в котором участвуют два спортсмена. Борцы не используют ударную технику, а применяют различные приемы, такие как захваты, перевороты, броски, подсечки и так далее. От других видов борьбы вольная отличается тем, что в ней разрешено активное использование ног и нет приемов с захватом противника за одежду.