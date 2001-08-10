Подготовку к играм «Дети Азии» некоторые сборные будут проводить на Сахалине

Главы национальных Олимпийских комитетов стран-участниц международных игр «Дети Азии» продолжают знакомиться со спортивными объектами области, которые будут задействованы во время проведения игр. Сегодня делегация посетила учебно-тренировочный центр «Восток». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе дирекции мероприятия.

Планируется, что именно здесь будут проживать участники первых зимних игр «Дети Азии». Здесь же они будут тренироваться и проводить свой досуг. УТЦ «Восток» готов на 90%. Основные строительный силы сейчас направлены на возведение многофункционального спортивного комплекса. Здесь трудятся около 60 человек, а в пиковые моменты на объекте находилось более 100 рабочих разных специальностей. На данный момент уже проведена реконструкция всех жилых корпусов, столовой, достраивается банный комплекс. Плоскостные спортивные сооружения (уличные) готовы на 100%. Весной, как только позволит погода, начнутся ландшафтные работы и работы по благоустройству всего комплекса. Но самое главное, что в непростых экономических условиях и ограниченных возможностях бюджета сейчас, центр возводится полностью на средства инвесторов. Это рыбопромышленные компании Сахалина и региональный фонд «Родные Острова».

- Планируется, что этим летом объект будет введен в эксплуатацию, и даже планируем запустить детский оздоровительный лагерь. Поэтому перед международными соревнованиями мы проведем несколько тестовых мероприятий. Для нас очень почетно, что мероприятие такого масштаба пройдет на нашем учебно-тренировочном комплексе, - рассказывает управляющий директор УТЦ «Восток» Павел Пашов.

Главы национальных Олимпийских комитетов после нескольких дней пребывания на Сахалине отмечают, что регион практически готов к приему соревнований такого уровня. Сегодня речь идет о том, что некоторые команды, у которых нет снега и необходимой инфраструктуры, готовы приехать на Сахалин для тренировок.

- Для спортсменов важно, чтобы были места для тренировок, питания, проживания. Всем этим требования соответствует УТЦ «Восток», - рассказывает генеральный директор дирекции I зимних Международных игр «Дети Азии» Владимир Максимов. – Уже сегодня ведутся переговоры о том, чтобы команды приезжали готовиться именно на Сахалин. Есть предложения, их будем обсуждать с руководством региона, и, если все получится, то островной регион может стать центром подготовки по зимним видам спорта Азиатских стран.

Вице-президент НОК Палестины доктор Нибаль Халил, находясь Сахалине практикует свои знания в изучении русского языка. Даже начала немного общаться.

- Я влюбилась в ваш остров, - говорит Нибаль Халил. – У вас замечательные спортивные объекты, склоны «Горного воздуха» меня впечатлили. Много интересного у вас заметила. У меня большой к вам вопрос: «Что вы потом делаете со снегом? Его так много!»

Напомним, I зимние Международные игры «Дети Азии» пройдут на Сахалине в феврале 2019 года. Спортсмены впервые будут бороться за победу в зимних видах спорта - это горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. Планируется, что на игры в Южно-Сахалинск прибудет две тысячи человек. Половина из них - юные спортсмены из 45 команд 20 стран Азии, ряда субъектов Российской Федерации. Остальные - участники официальных делегаций, представители спортивных федераций, судейского корпуса.

Завтра сахалинцев и гостей города приглашают на площадь пред зданием Правительства, где в 16:00 часов состоится запуск счетчика, который будет показывать обратный отсчет до начала I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» на Сахалине.