Горный Воздух откроет более десяти склонов на горе Красная в Южно-Сахалинске

Горный Воздух в областном центре откроет более десяти склонов на горе Красная. Для финального планирования склонов на горе Красная в Южно-Сахалинск прилетел Гир Олсон, в активе которого подготовка олимпийских горнолыжных трасс в Лиллехаммере (Норвегия), Солт-Лейк-Сити (США), а также в Сочи. Один из ведущих мировых специалистов рассказал об этапах развития северных и южных склонов горы Красная, а также о перспективах развития Горного Воздуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Меня пригласили в 2015 году, и поставили цель сделать из спортивного объекта - туристический. Сейчас я вижу, что примерно половина катающихся на Горном Воздухе достаточно высокого уровня - это хорошая основа для развития курорта. Но если мы хотим привлечь туристов из других регионов и стран, которые бы хотели здесь кататься неделю, стать курортом привлекательным для семей с детьми, начинающих, то мы должны развиваться в другом направлении, - поделился норвежец.



Замгендиректора СТК по строительству Игорь Федорищев рассказал, что опыт в проектировании трасс, канатных дорог и объектов Гира Олсона базируется на современной теории и практики формирования спортивно-туристического комплекса. Изначально горнолыжные курорты рассматривались строго как совокупность трасс, по которым катаются лыжники достаточно высокого уровня катания. Все прелести курортов рассчитаны на опытных лыжников, в то время как те, кто делают первые шаги довольствовались трассами в нижней части курорта с не всегда интересными видами.



- Мы можем и должны привлечь тысячи людей как в России, так и заграницей, кто еще неуверенно стоит на лыжах и они должны получать тот же опыт, что и другие. Они не могут сразу съехать сверху до низу, и над этим надо работать, создавать больше синих и зеленых трасс, с которых бы открывались замечательные виды, - уверен специалист. - У Сахалина и Горного Воздуха есть четыре важных преимущества: невероятная близость аэропорта и большого города, уже развитая гора Большевик, очень хороший для лыж рельеф, раскиданный на множество горных долин и огромное количество снега, выпадающего зимой. Всё в сумме с нашей работой выведет курорт на новый уровень.



Исходя из генерального плана развитие Горного Воздуха идет в южном направлении - сейчас происходит финальная доводка горы Красная, его четырех северных склонов общей протяженностью около десяти километров, которые должны ввести в эксплуатацию в следующем сезоне. Дальше - южные склоны Красной: шесть трасс на двадцать километров, разведкой которых сейчас и занимается Гир Олсен. В дальнейших планах, возможно, гора Острая.



- Таким образом, мы создаем уникальные условия, когда лыжник может проехать от горы А к горе B, C, D и вернуться назад другими склонами. Каждый раз открывая для себя новые локации и виды. Это современное видение строительства горнолыжных курортов, где также есть в достаточном количестве простые склоны, доступные массовому лыжнику, - поведал Гир Олсон. - Проведены большие работы на северном склоне Красной. В основном требуется лишь финальная доводка, которая завершится летом. Подъемник же готов и работе. Сейчас я на Сахалине чтобы провести финальную разметку южных склонов горы Красная, технической дороги и подъемника с опорами. Я стараюсь использовать рельеф в полной мере, чтобы снизить ветровую нагрузку, а трассы были интересны и живописны.



Также планирование происходит с прицелом на всесезонную загрузку Горного Воздуха, чтобы летом каждый мог попасть в потаенные уголки Сусунайского хребта и появились площадки для других видов спорта.



- У вас возможно развитие горных и беговых лыж бок-о-бок на замечательном рельефе Сахалина. Туристам важно предложить полный спектр развлечений, потому что многие из них не в состоянии кататься каждый день по горнолыжным трассам, многие с радостью комбинируют их с беговыми, ездят на снегоходах, гуляют по горам. Важным бонусом Южно-Сахалинская является богатая культурная жизнь города, - заключил специалист.



Гир Олсон особо отметил, что развитие сахалинского курорта происходит очень быстро, уверенными шагами. Следующая его поездка на Сахалин намечена на начало лета.