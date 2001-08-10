Сахалинка стала серебряным призером соревнований по вольной борьбе в Латвии
В Риге Латвия завершился международный турнир по вольной и женской борьбе среди юниоров V.FreidenfeldsCup. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В турнир приняло участие более 220 спортсменов из 15 стран мира. В составе сборной команды России на соревнованиях выступала островная спортсменка, воспитанница ДЮСШ Корсакова Анастасия Парохина.
В результате предварительных поединков в весовой категории до 62 кг Насте удалось выйти в финал соревнований, где она встретилась с чемпионкой Европы среди кадеток из Беларуси Кристиной Сазыкиной. По итогам финальной схватки с минимальным преимуществом победила белоруска, а Анастасия Парохина стала серебряным призером соревнований.
Сейчас Анастасия начнет готовиться к международному турниру в Швеции, после которого отправится на Первенство России среди молодежи.
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