Чемпионат Ногликского района по мини-футболу выиграл «Олимпик»
В Ногликах завершился чемпионат района по мини-футболу. В двухкруговом турнире участвовало шесть команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.
- После первого круга лидировала ДЮСШ, выигравшая все матчи. На три очка от нее отставал «Олимпик», на шесть – «Спецавтотранспорт». Но во втором круге «Олимпик» буквально нокаутировал ДЮСШ, разгромив эту команду со счетом 14:2. Кроме того, футболисты ДЮСШ проиграли еще и «Юности» (3:7). В итоге первое место занял «Олимпик», набравший 27 очков. На втором месте – ДЮСШ (24 очка), на третьем – «Юность» (18). За чертой призеров остались «Спецавтотранспорт» (15), «Смена» (6) и «Корда», проигравшая все матчи, - рассказал главный секретарь соревнований Евгений Савинов.
Организаторы подготовили специальные призы для наиболее отличившихся футболистов. Их обладателями стали:
Лучший вратарь – Азамат Пулатов («Смена»).
Лучший защитник – Денис Тирских (ДЮСШ).
Лучший нападающий – Руслан Салахов («Спецавтотранспорт»).
Лучший гол – Юрий Шабунин («Юность»).
Лучший бомбардир – Михаил Федоров («Олимпик»), 26 забитых мячей
Лучший игрок – Алексей Серебряков («Олимпик»).
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