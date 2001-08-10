На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске подвели итоги второго сезона проекта «Лыжи в школу»

Торжественное закрытие второго сезона регионального проекта «Лыжи в школу» по направлению «Горнолыжная подготовка» прошла на СТК «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Проект стартовал в прошлом году по инициативе губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. В этом сезоне он смог охватить более 400 детей начальных классов из 15 школ Южно-Сахалинска и Анивы. В течение нескольких месяцев ребятишки учились стоять на лыжах и преодолевать спуски. По итогам занятий школьники смогли проверить свои силы в параллельном слаломе. Участники, показавшие наилучшие результаты не только получили награды, но и удостоились почётной миссии - торжественно спустится со слона «Горного воздуха» под аплодисменты зрителей.

На церемонии награждения победителей юных горнолыжников приветствовал министр спорта, туризма и молодёжной политики Сергей Буренков.

- Дорогие ребята, я смотрю на ваши яркие и счастливые лица и понимаю, что мы не зря уже два сезона реализуем проект «Лыжи в школу». Это действительно дорогого стоит, - отметил министр. - Два месяца назад многие из вас даже и не понимали, что такое горные лыжи. Сегодня же, глядя на то, как вы спускаетесь со склона, я вижу, что вы почти не уступаете в умении ребятам, которые тренируются в спортивных школах. Всё это достигается упорным трудом, и вы это прекрасно знаете. У всех вас огромное будущее. Самое главное - не терять интерес к этому виду спорта и хорошо учиться, ведь без этого достижений в спорте тоже быть не может.

Так, победителями стали 18 школьников. Заслуженные медали получили София Беженарь (СОШ №8, золото), Кристина Корзинкина (СОШ №16, серебро), Яна Максутова (СОШ №26, бронза), Игорь Выборнов (СОШ №21, золото), Владислав Шевченко (СОШ №3, серебро), Георгий Ковалёв (СОШ №26, бронза), Ирина Семушкина (СОШ №26, золото), Виктория Плотникова (СОШ №21, серебро), Полина Щербакова (СОШ №21, бронза), Максим Купцов (СОШ №26, золото), Андрей Некрасов (СОШ №21, серебро), Дмитрий Буря (СОШ №26, бронза), Софья Беляева (СОШ №7, золото), Маргарита Юркевич (СОШ №7, серебро), Екатерина Святая (СОШ №7, бронза), Тимофей Назаров (СОШ №7, золото), Максим Чернецкий (СОШ №7, серебро) и Илья Пичуев (СОШ №6, бронза).

Третье место в медальном зачёте завоевала школа №21, а второе – школа №26. Абсолютными победителями были признаны воспитанники школы №7, именно они получили заветный трофей - переходящий горнолыжный шлем проекта.

На мероприятии присутствовали члены иностранных делегаций, прибывших в регион для участия в семинаре, проводимом в рамках первых Зимних международных спортивных игр Дети Азии. Вместе с главой островного минспорта генеральные секретари Национальных олимпийских комитетов Бутана, Таджикистана и Шри-Ланки наградили победителей и призёров проекта.

Награды победителям и призёрам вручали глава островного минспорта, а также генеральные секретари Национальных олимпийских комитетов Бутана, Таджикистана и Шри-Ланки.