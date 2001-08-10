Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту "Утро Родины" прошли на склонах "Горного Воздуха". Около ста юных спортсменов из Сахалинской области, Владивостока, Камчатского и Хабаровского краев соревновались в дисциплинах "слалом-гигант" в первый день, "слалом" во второй и командных соревнованиях в третий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Все дни стояла хорошая погода без ветра. Горнолыжный склон "Спортивный" оставался жестким для всех участников.

В личных соревнованиях у девушек 2004-2005 годов рождения вся борьба за подиум развернулась между сахалинками. В первый день подиум разделили Ксения Баранова (2:12,33), Полина Екимкова (2:12,82) и Карина Гайдамайщук (2:13,84), а на следующий - первой уже была Карина Гайдамайщук (1:32,78), второе - Ксения Баранова (1:35,03), третьей - Полина Екимкова (1:36,58).

У девушек 2006-2007 года рождения не было равных Альбине Глуховой. В слалом-гиганте она показала время 2:20,36 по сумме двух попыток. Бурханова София (2:26,69) была второй, а гостья из Камчатки Полина Полянская (2:26,96) стала третьей. В слаломе Альбина проехала 1:45,72 минут, Дарья Ханали (1:46,8) заняла второе место и Дарина Иохвидович (1:48,82) - третье.

У мальчиков младшего возраста за первые два места боролись Александр Поляков из Владивостока и Мирон Щербаков с Камчатки. В первый день Мирон уверенно выиграл со временем 2:16,07, Александр был вторым - 2:19,13, третьим стал Дмитрий Чернов из Камчатского края - 2:19,56. Во второй день Александр Поляков (1:42,61) первествовал, Мирон Щербаков (1:43,41) стал вторым, а Иван Ткаченко (1:44,7) из Хабаровского края стал третьим.

Мальчики старшего возраста также меняли победителей. В слалом-гиганте представитель Камчатки Никита Сафонов (2:10,56) опередил сахалинцев Алексея Шешнёва (2:15,61) и Никиту Шастина (2:15,84). В слаломе Алексей Шешнёв (1:35,84) обыграл Никиту Сафонова (1:37,11), а третьим оказался Александр Долотов (1:38,24) из Сахалинской области.

В командном зачете по индивидуальным стартам первое место заняла команда Сахалин-1, второе - Сахалин-2, а третье - Камчатский край.

В третий день смешанные команды, представленные двумя девочками и двумя мальчиками, участвовали в командных соревнованиях. В главном финале команда Сахалин-2 обыграла Сахалин-1, а в борьбе за третье место Хабаровск выиграл у Владивостока.