Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2018
Сегодня 01:50
57,00|70,57|69,82
Полицейские задержали сахалинца, ранившего топором мужчину
16:27, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Всероссийские соревнования "Утро Родины" прошли на Сахалине

Всероссийские соревнования

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту "Утро Родины" прошли на склонах "Горного Воздуха". Около ста юных спортсменов из Сахалинской области, Владивостока, Камчатского и Хабаровского краев соревновались в дисциплинах "слалом-гигант" в первый день, "слалом" во второй и командных соревнованиях в третий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Все дни стояла хорошая погода без ветра. Горнолыжный склон "Спортивный" оставался жестким для всех участников.

В личных соревнованиях у девушек 2004-2005 годов рождения вся борьба за подиум развернулась между сахалинками. В первый день подиум разделили Ксения Баранова (2:12,33), Полина Екимкова (2:12,82) и Карина Гайдамайщук (2:13,84), а на следующий - первой уже была Карина Гайдамайщук (1:32,78), второе - Ксения Баранова (1:35,03), третьей - Полина Екимкова (1:36,58).

У девушек 2006-2007 года рождения не было равных Альбине Глуховой. В слалом-гиганте она показала время 2:20,36 по сумме двух попыток. Бурханова София (2:26,69) была второй, а гостья из Камчатки Полина Полянская (2:26,96) стала третьей. В слаломе Альбина проехала 1:45,72 минут, Дарья Ханали (1:46,8) заняла второе место и Дарина Иохвидович (1:48,82) - третье.

У мальчиков младшего возраста за первые два места боролись Александр Поляков из Владивостока и Мирон Щербаков с Камчатки. В первый день Мирон уверенно выиграл со временем 2:16,07, Александр был вторым - 2:19,13, третьим стал Дмитрий Чернов из Камчатского края - 2:19,56. Во второй день Александр Поляков (1:42,61) первествовал, Мирон Щербаков (1:43,41) стал вторым, а Иван Ткаченко (1:44,7) из Хабаровского края стал третьим.

Мальчики старшего возраста также меняли победителей. В слалом-гиганте представитель Камчатки Никита Сафонов (2:10,56) опередил сахалинцев Алексея Шешнёва (2:15,61) и Никиту Шастина (2:15,84). В слаломе Алексей Шешнёв (1:35,84) обыграл Никиту Сафонова (1:37,11), а третьим оказался Александр Долотов (1:38,24) из Сахалинской области.

В командном зачете по индивидуальным стартам первое место заняла команда Сахалин-1, второе - Сахалин-2, а третье - Камчатский край.

В третий день смешанные команды, представленные двумя девочками и двумя мальчиками, участвовали в командных соревнованиях. В главном финале команда Сахалин-2 обыграла Сахалин-1, а в борьбе за третье место Хабаровск выиграл у Владивостока.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?