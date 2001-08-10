Волейболисты из Южно-Сахалинска стали победителями юношеского первенства области

В Поронайске прошло первенство островного региона по волейболу среди юношей 2002-2003 года рождения. На звание сильнейшего претендовали пять команд из трех населенных пунктов Сахалина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Две сборные приехали из Тымовска. Столько же представляли Южно-Сахалинск (ВЦ «Сахалин» и ВЦ «Сахалин-2»). Компанию им составили волейболисты из Поронайска.

После первых же игр определился главный претендент на золото. Команда ВЦ «Сахалин» (тренер Алексей Волков) в итоге не проиграла соперникам ни одной партии и заслуженно заняла первое место. Победителями первенства области стали Дмитрий Белоус, Захар Добродомов, Даниил Жуков, Артем Курбатов, Семен Печников, Даниил Симак, Юрий Экес, Антон и Егор Ярмольчук.

Судьба серебряных наград решилась в заключительном матче турнира, в котором на площадку вышли ВЦ «Сахалин-2» и Тымовск. Тымовчане уверенно выиграли два первых сета (25:15, 25:22). Волейболисты из столицы области взяли верх в третьей партии (25:17). Однако перелома в игру это не внесло. В четвертом сете Тымовск был сильнее (25:17), выиграв матч, а вместе с ним и серебряные медали.

Итоги первенства: