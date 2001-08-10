Команда девушек ВЦ «Сахалин» впервые стала победителем турнира памяти Николая Ельченинова

В Южно-Сахалинске завершился традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти Николая Ельченинова. В нем приняли участие мужские и женские команды из Анивы, Корсакова и островной столицы. Об этом ТИА «Острова» сообщили министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- В этом году турнир проходит уже в 23-й раз. За это время выросло новое поколение волейболистов. Я рад видеть среди участников как тех, с кем сам играл в этом турнире, так и тех, кто впервые вышел на старт, - приветствовал спортсменов председатель РОО «Сахалинская федерация волейбола» Магомед Магомедов.

В мужском турнире участвовала дюжина команд. На предварительном этапе их разделили на три подгруппы.

Подгруппа «А»: СахГУ, ВЦ «Сахалин», СахГУ-2, «Форсаж».

Подгруппа «Б»: «Элвари-Сахалин», «Максимус», «Арсенал», «Динамо».

Подгруппа «В»: Корсаков, ЮСПК, «Шторм», «Анива».

Бесспорным фаворитом выглядел «Элвари-Сахалин», принимающий участие в чемпионате России. Однако и в других командах были игроки, выступавшие в ее составе. Традиционно сильные коллективы выставили СахГУ, Корсаков. Довольно много известных волейболистов было и в «Динамо».

В итоге в решающем матче на площадку вышли волейболисты СахГУ и «Элвари-Сахалин». Волейболисты «Элвари-Сахалин» (Артем Бутько, Роман Видченко, Иван Наумов, Анзор Тавасиев, Никита Деев, Андрей Зорин, Дмитрий Мостов) умело довели игру до победы. На втором месте – СахГУ, на третьем – Корсаков.

В женском турнире пять команд играли по круговой системе. Впервые в истории золотые награды завоевали волейболистки ВЦ «Сахалин» (София Алексеева, Софья Бородина, Софья Бухановская, Вероника Жулидова, Арина Мелаева, Дарья Нагуманова, Александра Пономарева, Анна Слатова, Анастасия Солодухина, Анна Черницова, тренер Марина Захарова).

СахГУ довольствовался серебром. Бронзовые медали увезли с собой игроки сборной Корсакова.

Лучшими игроками соревнований были признаны Анзор Тавасиев, Никита Ивашечкин, Анна Черницова и Светлана Удина.