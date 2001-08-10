Даниил Берестов стал победителем первенства России по стрельбе
В Казане стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия и юношеское первенство России по стрельбе из пневматического оружия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В турнире принимает участие более 320 стрелков из 43 регионов страны. В течение недели спортсмены разыграют 17 комплектов наград.
В первый соревновательный день сахалинский стрелок, воспитанник томаринской ДЮСШ (тренер Евгений Копылов) Даниил Берестов стал лучшим в стрельбе из малокалиберной винтовки в положении «лежа», набрав 615,8 очков. Ближайший конкурент Даниила Матвей Потапов из Башкортостана набрал 612,5. Замкнул тройку победителей Владислав Швирид из Удмуртии (611,8).
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