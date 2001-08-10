Сахалинцев приглашают на «Праздник лыж»

Сахалинцев и гостей острова приглашают на 43-й областной «Праздник лыж» в Охе, который пройдёт с 31 марта по 1 апреля. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Ежегодно Нефтяная столица Сахалина становится местом притяжения огромного количества любителей лыжных гонок. В забегах соревнуются сотни спортсменов из разных уголков региона.

В этом году ожидается около 300 человек. На сегодняшний день помериться силами в свободном стиле заявились спортсмены из Охи, Ноглик, Александровск-Сахалинского, Анивы, села Троицкого, Южно-Сахалинска и Приморья. Им предстоит преодолеть дистанции на 500 м, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 и 50 км (в зависимости от возрастной категории). Кстати, возраст участников не ограничен.

Также в рамках мероприятия пройдёт гонка среди руководителей органов исполнительной и представительной власти, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, а также среди работников спортивной отрасли.

Победителей и призёров ждут медали, кубки, дипломы и ценные подарки.

Отдельными призами наградят самых юных участников и ветеранов турнира. Самых стойких отметят в номинации «За волю к победе». Также у спортсменов есть шанс получить приз зрительских симпатий.

Принять участие в ежегодном событии приглашаются все желающие. Регистрация спортсменов пройдёт 30 марта с 10:00 до 15:00 часов (МБУДО ДЮСШ г. Охи, ул. Советская, 1). 31 числа в 9:30 состоится парад открытия, а в 10:00 будет дан первый старт. 1 апреля состязания продолжаться. В этот же день будут подведены итоги.