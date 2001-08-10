Для сахалинских дошколят провели повторное тестирование нормативов комплекса ГТО по лыжным гонкам

Воспитанники детских садов Южно-Сахалинска приняли участие в повторном тестировании норматива всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по лыжным гонкам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Так, дошколятам, не сумевшим уложиться в норматив в первый раз, предоставили возможность снова встать на лыжи и преодолеть километровую дистанцию вокруг стадиона лыжной базы СШОР зимних видов спорта. Всего в «пересдаче экзамена» приняли участие около 20 малышей из разных детских садов областного центра.

В этот день дети смотрелись гораздо увереннее, нежели раньше. Дошколята выкладывались до последнего, бежали к финишу с улыбкой на лице.

Шестилетний воспитанник детского садика №25 «Русалочка» Сергей Дёмин полюбил лыжный спорт после первой попытки выполнения норматива. Мальчик с большим удовольствием решил проверить свои силы ещё раз.

- Бежалось тяжело, даже очень, но мне понравилось, люблю бегать, - сказал на финише Серёжа.

- Вообще мы не занимаемся лыжами, но когда у ребёнка появилось желание пробежать 1 км ещё раз, мы с радостью его поддержали. Сергею очень нравится соревновательный процесс, - отметила его мама Ксения. - Думаю, что благодаря ему у нас теперь вся семья встанет на лыжи. Сын тянется к спорту и ведёт за собой родителей.