Сахалинцы проявили себя на чемпионате ДФО по шахматам

В Хабаровске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин. На награды претендовали около 70 участников, среди которых было три представителя островного региона.

В женский чемпионат заявились 22 шахматистки. В итоге по 7 очков из 9 возможных набрали Дарья Хохлова (Сахалинская область) и Ксения Легенько (Камчатский край). Дополнительные коэффициенты оказались в пользу Дарьи, которая вернула себе звание сильнейшей на Дальнем Востоке после двухлетнего перерыва. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Организация чемпионата была на должном уровне, я довольна. Кроме того, мне было интересно посетить свой родной город, по которому я не гуляла уже очень много лет. Очень рада, что смогла вернуть себе чемпионское звание (в первый раз я выиграла этот турнир в 2015 году, а затем два года подряд была второй). Но самое главное - это то, что я узнала о себе что-то новое и выяснила, над чем ещё мне нужно работать, в чём усиливаться. Теперь на основании полученного опыта буду готовиться к Высшей лиге чемпионата России, - рассказала Дарья Хохлова.

На старт мужского чемпионата вышли 44 шахматиста. Для выявления обладателей наград они сыграли 9 туров по швейцарской системе.

Одним из главных претендентов на медали турнира был сильнейший островной шахматист Константин Сек. В первом туре сахалинец довольно неожиданно сыграл вничью с КМС из Приморья Максимом Щукиным. Затем Сек выиграл пять партий подряд. Причем, в пятом туре он нанес поражение еще одному топ-фавориту Роману Янченко из Комсомольска-на-Амуре.

- Выиграл довольно легко. Сделал себе установку на игру разыграть крепко дебют и не отставать по времени. В Английском начале (черными) уже на 20 ходу у меня была выигранная позиция, которую я вскоре довел до победы, - прокомментировал партию Константин Сек.

В седьмом туре сахалинский шахматист сыграл вничью с международным мастером из Владивостока Сергеем Кравцовым. А вот в восьмом туре в партии с Дмитрием Егоровым из Якутска сахалинца поджидала неудача.

- В перспективной атакующей позиции я сделал плохой ход. Причем, в своих расчетах я видел, что так играть нельзя, но потом почему-то забыл об этом. После этого мне пришлось бороться уже за ничью. К сожалению, спасти хотя бы пол-очка не получилось. Соперник играл безошибочно, и мне пришлось признать поражение, - продолжает Константин Сек.

В заключительном туре островитянин выиграл и набрал в итоге 7 очков. Столько же оказалось и в активе Романа Янченко. Судьям пришлось считать дополнительные коэффициенты, чтобы выявить чемпиона. Арифметические подсчеты оказались в пользу Романа Янченко. Он – обладатель золотой медали, Константин Сек – серебряный призер.

- До последнего момента надеялся, что коэффициенты будут в мою пользу. Судьба первого места зависела от исхода партии между Айталом Местниковым из Якутии и Максимом Щукиным. У Щукина была лишняя фигура и выигранная позиция. Если бы он довел партию до победы, то чемпионом ДФО стал бы я. Но Максим умудрился проиграть, и коэффициенты вывели на первое место Романа Янченко, - подвел итог чемпионата Константин Сек.

Еще один представитель Сахалинской области Виталий И занял 16-е место с пятью очками. На старте он выиграл три партии подряд. Однако затем потерпел поражение в трех партиях. В трех заключительных турах Виталий одержал две победы, что позволило ему немного поправить свое турнирное положение.