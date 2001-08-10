Островные борцы завоевали пять медалей первенства ДФО среди юниоров и юниорок
В Хабаровске состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. На ковер вышли почти 200 представителей Республики Саха (Якутия), Еврейской Автономной, Амурской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев.
- Островные борцы завоевали две золотые, серебряную и две бронзовые медали, - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.
Победительницами первенства стали кандидаты в мастера спорта Анастасия Парохина из Корсакова (весовая категория до 62 кг) и Полина Купцова из Поронайска (до 53 кг). Второе место заняла Анастасия Анисимова (Корсаков), выступавшая в весе до 57 кг, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В юниорском первенстве сахалинцы стали обладателями двух бронзовых наград. Отличились кандидаты в мастера спорта из Южно-Сахалинска Владимир Буянтуев (до 65 кг) и Андрей Ли (до 125 кг).
- Три наши девушки завоевали путевки на первенство России среди юниорок, которое состоится в середине мая в Ростове-на-Дону. В середине апреля Владимир Буянтуев выступит на первенстве страны в Смоленске. А Анастасия Парохина и Полина Купцова отобрались еще и на финал Спартакиады молодежи России. Он пройдет в июле в Пензе, - подвел итоги соревнований Александр Ваулин.
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