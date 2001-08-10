Долинские дошколята выиграли этап областной спартакиады по лыжным гонкам

Очередной этап VIII областной спартакиады среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений прошёл в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

На этот раз дошколята померились силами в лыжном забеге на 1 км. Проверить себя на скорость и выносливость вызвалось более 20 юных спортсменов из шести детских садов Корсакова, Долинска, Невельска и областного центра.

На церемонии открытия спартакиады детей приветствовала главный специалист департамента образования Южно-Сахалинска Марина Богданова.

- Дорогие ребята, вам выпала огромная честь защищать свой муниципальный округ на областных соревнованиях. Надеемся, что сегодня каждый из вас сможет раскрыть себя, достичь определённых высот и улучшить личные показатели. Поздравляю вас с этим праздником, и пусть победит сильнейший, - обратилась к участникам Марина Богданова.

Участники состязались как в личном, так и командном зачёте. Среди мальчиков первым к финишу пришёл Алексей Бизяев из Долинска. Второе место завоевал Иван Бредихин из Корсакова, а почётное третье – южносахалинец Степан Черноголов.

Среди представительниц прекрасной половины золото взяла Юлия Шкурко (Южно-Сахалинск), серебро - Екатерина Сергеенко (Долинск), а бронзу – Виктория Кузнецова из областного центра.

Победителем спартакиады стала команда Долинска. На второй строчке расположилась команда «Южно-Сахалинск-1», а на третьей - «Южно-Сахалинск-3».

Победителей и призёров наградили медалями, грамотами и ценными призами. В этот день никто не ушёл без презента, все участники получили сладкие подарки