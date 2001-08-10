В Южно-Сахалинске пройдут соревнования по сноубайку

31 марта и 1 апреля комплекс «Горный воздух» будет работать с 9 до 22 часов. В субботу там впервые пройдут соревнования по сноубайку, открытие которых запланировано на 10 часов на средней станции. Организаторы обещают зрителям захватывающее шоу, а участники уже опробовали специально построенные трассы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе горного воздуха.

Для катания в воскресенье открыты все трассы, в субботу на тренировки спортсменов закрыты «Семидесятка», «Север-1» и «Спортивная». Время ограничений – с 9 до 12 и с 15 до 18 часов.

На «Горном воздухе» уже думают о закрытии сезона, но очевидно, оно состоится не ранее 10-х чисел апреля.