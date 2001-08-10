Сахалинский горнолыжник стал обладателем Кубка России в слаломе
В Полярных Зорях (Мурманская область) завершились чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту. Заключительной гонкой стал мужской слалом в рамках Кубка страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Первое место занял сильнейший российский горнолыжник Александр Хорошилов. Серебро и бронзу завоевали члены национальной сборной России Павел Трихичев и Владислав Новиков.
Однако три этих горнолыжника не входили в число претендентов на Кубок страны, так как практически весь сезон они выступали в международных соревнованиях, пропуская этапы Кубка России. Борьбу за итоговую победу в Кубке повели совсем другие участники.
До начала гонки лидером Кубка России в слаломе был Антон Енджиевский, набравший 281 очко. Всего на 6 баллов меньше было в активе Дениса Воробьева, 265 очков - на счету Владислава Осипова (Сахалинская область) и 262 - у Леонида Трясова (Сахалинская область).
Исход борьбы оказался драматичным. Енджиевский не вышел на старт, а Воробьев и Осипов не сумели финишировать. Этим воспользовался Леонид Трясов. Он занял 12-е место, набрав 22 очка. В итоге у него стало 284 балла, и 17-летний сахалинский горнолыжник завоевал Кубок России в слаломе.
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