Сахалинский горнолыжник стал обладателем Кубка России в слаломе

В Полярных Зорях (Мурманская область) завершились чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту. Заключительной гонкой стал мужской слалом в рамках Кубка страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Первое место занял сильнейший российский горнолыжник Александр Хорошилов. Серебро и бронзу завоевали члены национальной сборной России Павел Трихичев и Владислав Новиков.

Однако три этих горнолыжника не входили в число претендентов на Кубок страны, так как практически весь сезон они выступали в международных соревнованиях, пропуская этапы Кубка России. Борьбу за итоговую победу в Кубке повели совсем другие участники.

До начала гонки лидером Кубка России в слаломе был Антон Енджиевский, набравший 281 очко. Всего на 6 баллов меньше было в активе Дениса Воробьева, 265 очков - на счету Владислава Осипова (Сахалинская область) и 262 - у Леонида Трясова (Сахалинская область).

Исход борьбы оказался драматичным. Енджиевский не вышел на старт, а Воробьев и Осипов не сумели финишировать. Этим воспользовался Леонид Трясов. Он занял 12-е место, набрав 22 очка. В итоге у него стало 284 балла, и 17-летний сахалинский горнолыжник завоевал Кубок России в слаломе.