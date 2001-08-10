«Горный воздух» поменял время работы

Сегодня, 2 апреля, сахалинский спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» меняет время работы. Теперь в будни с понедельника до четверга склон «Запад» работает с 8 до 20 часов, «Юг» и «Север» - с 8 до 19 часов. В пятницу и выходные «Запад» открыт с 8 до 21 часа, «Юг» и «Север» - с 8 до 19 часов. Это сделано для более комфортного катания гостей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе комплекса.

Снег на горе, так же, как и везде, стремительно тает, горнолыжный сезон заканчивается. Уже определена дата его закрытия: «Снежный карнавал» состоится 14 апреля, «Жаркий спуск» - 15 апреля. Подробнее о событиях будет сообщено позже.