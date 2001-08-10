Второй этап турнира чемпионата женской волейбольной Суперлиги пройдет в Саратове
С 3 по 5 апреля в Саратове пройдет второй этап турнира за 5-8 место чемпионата женской волейбольной Суперлиги. Напомним, что команда, которая займет пятое место, в сезоне 2018-2019 года будет представлять Россию в еврокубке (Кубок Вызова). Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПСК «Сахалин»
По итогам первого этапа лидирует «Заречье-Одинцово», набравшее 8 очков. «Протон» (Саратов) отстает от него на 4 очка. По 3 очка набрали «Ленинградка» (Санкт-Петербург) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
Казалось бы, что исход борьбы за европутевку уже ясен, и руководство подмосковной команды может начинать проверять наличие загранпаспорта у своих игроков. Однако не будем спешить с выводами. Несмотря на большой отрыв, пятое место «Заречью» еще никто не гарантировал.
Если «Заречье-Одинцово» проиграет два матча, то его может обогнать команда, которая одержит в Саратове три победы.
На первом этапе в Одинцово «Заречье» в первой игре на тай-брейке одолело «Сахалин» и получило мощнейший психологический заряд. А ведь судьба игры решилась в самой концовке пятой партии - 15:13 в пользу подмосковных волейболисток. То есть, нельзя сказать, что они имели подавляющее преимущество над визави. Исход матча решили нюансы и в какой-то степени доля везения. Возможно, что на этот раз больше повезет уже соперницам «Заречья-Одинцово». Но, как говорится, на Бога надейся, а эйсы подавай. Будем надеяться, что «Сахалину» удастся показать свою лучшую игру и как минимум превзойти результат прошлого года, когда островитянки заняли итоговое седьмое место.
Расписание игр с участием «Сахалина:
3 апреля (16:00 по саратовскому времени; 23:00 по сахалинскому): «Сахалин» - «Заречье-Одинцово».
4 апреля (16:00): «Сахалин» - «Ленинградка».
5 апреля (16:30). «Сахалин» - «Протон».
В сезоне 2017-2018 года в Кубке Вызова Россию представляло «Динамо» из Краснодара (пятое место по итогам чемпионата 2017 года), которое сумело пробиться в полуфинал турнир.
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