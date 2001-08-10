Сахалинские кендоисты провели учебно-тренировочные сборы в Корее
Спортсмены сборной Сахалинской области по кендо приняли участие в тренировочных мероприятиях в городе Тэгу (Южная Корея). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В состав команды островного региона вошли Ким Ман Ок (1 дан, победитель всероссийских соревнований), Самойлов Руслан (1 дан, серебряный призер Первенства России), Лиходиенко София (1кю, победитель Дальневосточных игр боевых искусств), Шакарова Эльмира (2кю, бронзовый призер Дальневосточных игр боевых искусств), а также тренеры сборной Полицинский Вадим и Медведев Эдуард.
В течение 9 дней спортсмены тренировались со спортсменами корейской команды Y. C. Team, которые являются двукратными победителями первенства Кореи среди школьных команд 1 (первой) категории). Учебно-тренировочные сборы проходили под руководством корейских тренеров Ли У Чже (4 дан) и Ким Хё Соб (5 дан).
- Программа тренировок была довольно насыщенной и динамичной. Первые четыре дня наши спортсмены готовились к аттестации на мастерские степени «дан» по результатам, которой Ким Ман Ок и Самойлову Руслану присвоен 2 дан. Оставшееся время спортсмены посвятили подготовке к Первенству России, которое запланировано на конец апреля этого года, - прокомментировал руководитель ассоциации кендо Сахалина Вадим Полицинский.
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