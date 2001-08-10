Блиц-турнир по шахматам прошел в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске прошел блиц-турнир по шахматам, посвященный памяти Алексея Хапочкина. Участниками соревнований стали 19 шахматистов не моложе 1962 г.р. из городов юга Сахалина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В итоге первое место занял Владимир Юрьев из Холмска (7,5 очков). На втором – Сергей Габрусев из Корсакова (7 очков). Тройку призеров замкнул Виктор Филин (Южно-Сахалинск), набравший 6 очков. На пол-очка от Филина отстали Ри Ян Чун, Ким Сон Кан и Александр Блоха.

В церемонии награждения приняли участие председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин (он, к слову, оказал спонсорскую помощь в приобретении призов) и заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

- Каждый участник получил на память грамоту, медаль и вымпел, а призерам были вручены кубки, медали и денежные призы, - рассказал исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.