Сахалинские шахматисты поборются за путевку в Сочи

В Южно-Сахалинске стартовал областной этап всероссийских шахматных соревнований «Белая ладья». Пять команд из трех населенных пунктов острова оспаривают единственную путевку на финальные состязания, которые пройдут в Сочи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Корсаков и Холмск представляют победители городского этапа, а Южно-Сахалинск – победитель и призеры, - пояснил исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.

В составе каждой команды выступают три юноши и девушка. В турнирную таблицу вписаны СОШ № 6 (Корсаков), СОШ № 6 (Холмск), лицей № 2, гимназия № 2, СОШ № 11 (все – Южно-Сахалинск).

Все они, за исключением представителей Корсакова, играли в финале областного этапа год назад. В 2017 году победителем стала команда лицея № 2. Повторит ли она свой успех, мы узнаем 6 апреля.

В первом туре лицеисты нанесли поражение СОШ № 6 из Холмска со счетом 4:0, а СОШ № 11 выиграла матч у СОШ № 6 Корсакова (2,5 на 1,5 очка).

Сегодня в ГШК «Каисса» (ул. Чехова, 4) состоится второй тур:

СОШ № 6 (Корсаков) – СОШ № 6 (Холмск).

Гимназия № 2 (Южно-Сахалинск) – СОШ № 11 (Южно-Сахалинск).